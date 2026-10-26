Lieutenant Aditi Dhigare: कऱ्हाडच्या लेकने वाढविला सातारा जिल्ह्याचा मान! उपराष्ट्रपतींना मानवंदना देणाऱ्या पथकाचे लेफ्टनंट आदिती ढिगारे यांनी केले नेतृत्व

कऱ्हाड : भारतीय नौदलात आपल्या नेतृत्वगुणांची छाप उमटवत येथील कन्येने जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला. सैदापूरमधील रेणुकानगर (ता. कऱ्हाड) येथील लेफ्टनंट आदिती ढिगारे यांनी कर्नाटकातील कारवार नौदल तळावर झालेल्या ‘आयएनएस समर्थक’ जहाजाच्या कमिशनिंग सोहळ्यात उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांना देण्यात आलेल्या औपचारिक मानवंदना पथकाचे नेतृत्व करण्याचा बहुमान मिळवला..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.भारतीय नौदलाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या सोहळ्यात आदिती यांनी शिस्त, आत्मविश्वास आणि नेतृत्व कौशल्याचे दर्शन घडवले. देशाच्या उपराष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत आयोजित प्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमात मानवंदना पथकाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली होती. ही जबाबदारी समर्थपणे पार पाडत त्यांनी कर्तृत्वाची झलक दाखवली..सैन्य दलातील अधिकारी म्हणून देशसेवेचे व्रत स्वीकारलेल्या आदितीपालकमंत्री देसाई यांनीही सक्रिय भूमिका घेतली आहे. माजी मुख्यमंत्री चव्हाण, मंत्री पाटील यांच्यासह विविध आमदारांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांनी राजकीय समीकरणे जुळविण्यास सुरुवात केली आहे. ते स्वतः पाटण सोसायटी गटातील उमेदवार आहेत. स्वतःच्या विजयाबरोबरच शिवसेनेच्या उमेदवारांना निवडून आणण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील नेत्यांशी समन्वय साधत मतांची बेरीज करण्यावर त्यांचा भर आहे..पाटण सोसायटी गटात पाटणकर यांनीही विजयासाठी जोर लावला आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे, मतदारांशी असलेले संबंध आणि विरोधकांची रणनीती यांचा विचार करून त्यांनी प्रचाराला गती दिली आहे. त्यामुळे पाटणमधील लढतही लक्षवेधी ठरणार आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ संचालक निवडीपुरती मर्यादित नसून जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावरील राजकीय वर्चस्वाची कसोटी मानली जाते. त्यामुळे प्रत्येक मताला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नेत्यांच्या भेटीगाठी, उमेदवारांची रणनीती आणि मतदारांची भूमिका यावर विजयाचे गणित अवलंबून राहणार आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.जिद्द, शिस्त अन् नेतृत्वभारतीय नौदलातील महत्त्वपूर्ण सोहळ्यात नेतृत्वाची संधी मिळवत आदितीने आपल्या गावासह जिल्ह्याचे नाव उंचावले. कठोर प्रशिक्षण, शिस्त आणि कर्तव्यनिष्ठेच्या बळावर प्रतिष्ठेच्या जबाबदाऱ्या पार पाडता येतात, हा संदेश त्यांच्या कामगिरीतून मिळत आहे. त्यांच्या या कामगिरीचे परिसरातून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.