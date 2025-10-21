सातारा

UPSC Achievers: तरुणांनो, रिल्‍सऐवजी भवितव्‍य स्‍क्रोल करा: यूपीएससीत यश मिळवलेल्या कर्णे भगिनींचा सल्‍ला; परीक्षेची प्रश्नपत्रिका संघर्षपत्रिका

रूपाली कर्णे म्हणाल्या, ‘‘स्पर्धा परीक्षेची प्रश्नपत्रिका ही संघर्षपत्रिका असते, तरीही स्पर्धा परीक्षेला न घाबरता, नियोजनपूर्वक कष्‍टाची तयारी आणि आत्‍मविश्‍‍वास ठेवल्‍यास यश निश्चित मिळते. त्‍यासाठी मोबाईलऐवजी पुस्तकांना मित्र केले पाहिजे. मोबाईल यशाचे साधन बनले पाहिजे.
Karne Sisters after UPSC success: “Scroll your future, not reels” — A message inspiring thousands of aspirants across Maharashtra.

खटाव : आजची पिढी मोबाईलमध्ये गुंतल्‍याने भरकटत आहे; परंतु तरुणांनी सोशल मीडियावर रील्स स्क्रोल न करता स्वतःचे चांगले भवितव्य स्क्रोल करणे गरजेचे आहे, असे मत यूपीएससी परीक्षेतून भारतीय सांख्यिकी विभागात वर्ग एकचे पद मिळविलेल्या डिस्कळ येथील दीपाली आणि रूपाली कर्णे या जुळ्या भगिनींनी व्‍यक्‍त केले.

