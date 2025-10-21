खटाव : आजची पिढी मोबाईलमध्ये गुंतल्याने भरकटत आहे; परंतु तरुणांनी सोशल मीडियावर रील्स स्क्रोल न करता स्वतःचे चांगले भवितव्य स्क्रोल करणे गरजेचे आहे, असे मत यूपीएससी परीक्षेतून भारतीय सांख्यिकी विभागात वर्ग एकचे पद मिळविलेल्या डिस्कळ येथील दीपाली आणि रूपाली कर्णे या जुळ्या भगिनींनी व्यक्त केले. .Solapur Fraud:'शेअरमध्ये गुंतवून सीए सव्वादोन कोटींना फसले'; सोलापूर सायबर पोलिसांना मिळाली तीन खात्यांची माहिती.माजी सरपंच व ज्येष्ठ पत्रकार एम. आर. शिंदे यांच्या ३० व्या स्मृतिदिनानिमित्त येथील अंबाबाई मंदिर सभागृहात ‘स्पर्धा परीक्षेतील संधी आणि आव्हाने’ या विषयावरील व्याख्यानात त्या बोलत होत्या. या वेळी किशोर काळोखे, अरुण आदलिंगे, माजी प्राचार्य डॉ. रामचंद्र कोरडे प्रमुख म्हणून उपस्थित होते..रूपाली कर्णे म्हणाल्या, ‘‘स्पर्धा परीक्षेची प्रश्नपत्रिका ही संघर्षपत्रिका असते, तरीही स्पर्धा परीक्षेला न घाबरता, नियोजनपूर्वक कष्टाची तयारी आणि आत्मविश्वास ठेवल्यास यश निश्चित मिळते. त्यासाठी मोबाईलऐवजी पुस्तकांना मित्र केले पाहिजे. मोबाईल यशाचे साधन बनले पाहिजे. त्यामुळे तरुणांनी नोटिफिकेशनची वाट न पाहता अपॉइंटमेंट लेटरच्या मागे लागणे कधीही चांगले.’’.दीपाली कर्णे म्हणाल्या, ‘‘वाचन वाढले तर जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. व्यक्तिमत्त्व घडविण्यासाठी पुस्तकांच्या वाचनांसोबत सोशल ॲक्टिव्हिटीही केल्या पाहिजेत. मिळालेल्या वेळेचा सदुपयोग करणे गरजेचे आहे.’’.जिल्हा बँकेचे संचालक प्रदीप विधाते यांनी प्रास्ताविक करताना एम. आर. शिंदे सरांचे विचार आजच्या आणि पुढील पिढीलाही मार्गदर्शक असल्याचे सांगितले. तेजपाल वाघ यांनी सूत्रसंचालन केले. अविनाश कदम यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास विलास भोसले, बाळासाहेब शिंदे, जीवन इंगळे, मनोज देशमुख, रसूलभाई मुल्ला, अमीन आगा, प्रकाश जाधव, ॲड. एम. ए. काझी, शरद कुदळे, शेखर देशमुख, मोहन घाडगे, प्रा. गंगाराम शिंदे, स्वप्नील करळे, नितीन सावंत, शंतनू फडतरे, राजू काळे, नाना जाधव, रमेश अडसूळ, ओंकार करळे, प्रा. महेश भदाणे, परशुराम बनकर, प्रा. प्रवीण शेंडे आणि अंबाबाई मंडळाचे कार्यकर्ते, ग्रामस्थ उपस्थित होते..Electric shocks:'फ्लेक्स लावताना विजेच्या धक्क्याने कामगाराचा मृत्यू'; सासवड-जेजुरी पालखी महामार्गावर खळद येथील घटना...कर्णे भगिनी म्हणाल्या...पालकांनी मुलांवर शिक्षणाचा दबाव टाकू नये.मुलांचे छंद जोपासा, आवड पाहून करिअर निवडा.एखाद्या विषयाची गोडी निर्माण झाली, की त्यात यश नक्की मिळते.महिला पुढची पिढी घडवतात. त्यामुळे प्रत्येक मुलीने स्वावलंबी व्हायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.