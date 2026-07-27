कास : सातारा शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कास तलाव परिसरात सध्या पर्यटकांची वर्दळ वाढली आहे. सलगच्या सुट्यांमुळे येथील पावसाळी पर्यटनालाही बहर आला असताना कोेणाचेही कसलेही नियंत्रण नसल्याने तेेथे हुल्लडबाजीही जोमात होत असल्याने अनेकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून कास पठाराकडे अनेकांची पावले वळतातच. सध्या पुष्प पठार बहरले नसल्याने पर्यटक कास तलावाला भेट देतात. सध्या शनिवार, रविवार आणि सोमवारी बेंदूर सणानिमित्त शाळांना सुटी असा योग साधत पर्यटक तेथे मोठी गर्दी करताना दिसत आहे; परंतु पार्किंग व्यवस्थेचा अभाव तसेच वाहतूक नियमांचे कोणतेही पालन न करता वाहने पार्क करण्याच्या समस्येने मोठी कोंडी तेथे होत आहे. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत आवश्यक सुविधा तेथे उपलब्ध नसल्याने पर्यटक, स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अशीच स्थिती रविवारी अनेकांना अनुभवास आली..कास तलाव परिसरातील मुख्य रस्त्यावर चारचाकी, दुचाकी तसेच पर्यटकांच्या खासगी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. अनेक वाहनचालकांना पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याने रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करावी लागत आहेत. त्यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी होत असून, वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे. काही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा अनेक किलोमीटरपर्यंत पोहोचत असल्याने पर्यटकांना तासन् तास वाहतूक कोंडीत अडकून राहावे लागत आहे..विशेषतः शनिवार, रविवार तसेच सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी परिस्थिती अधिक गंभीर बनत आहे. यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी सामूहिक प्रयत्न आणि समन्वयातून तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.सुरक्षा रक्षकांची गरजकास तलाव परिसरात तात्पुरती आणि कायमस्वरूपी पार्किंग व्यवस्था उभारणे, स्वतंत्र पार्किंग क्षेत्र निश्चित करणे, वाहतूक नियंत्रणासाठी अतिरिक्त पोलिस कर्मचारी नियुक्त करणे, स्वयंसेवकांची मदत घेणे तसेच पर्यटन हंगामात विशेष वाहतूक आराखडा राबविणे आवश्यक आहे. याशिवाय तलाव परिसरात सुरक्षारक्षक, लाइफगार्ड, सूचना फलक, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि आपत्कालीन मदत केंद्र उभारण्याचीही गरज व्यक्त केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.