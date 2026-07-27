सातारा

Satara Tourism: ‘कास’वर पर्यटनाचा आनंद; पण हुल्‍लडबाजी जोमात, सलगच्‍या सुट्यांमुळे गर्दी; पार्किंग व्यवस्थेअभावी कोंडी

Kas Lake Faces Tourist Rush Parking Crisis During Holidays: सलग सुट्ट्यांमुळे कास तलाव परिसरात पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली आहे. पार्किंग व्यवस्थेचा अभाव, वाहतूक कोंडी आणि हुल्लडबाजीमुळे पर्यटक व स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागत असून प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
Kas Plateau Tourism Update Holiday Crowd at Kas Lake Leads to Parking Crisis Traffic Jams and Disorder

Kas Plateau Tourism Update Holiday Crowd at Kas Lake Leads to Parking Crisis Traffic Jams and Disorder

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कास : सातारा शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कास तलाव परिसरात सध्‍या पर्यटकांची वर्दळ वाढली आहे. सलगच्‍या सुट्यांमुळे येथील पावसाळी पर्यटनालाही बहर आला असताना कोेणाचेही कसलेही नियंत्रण नसल्‍याने तेेथे हुल्‍लडबाजीही जोमात होत असल्‍याने अनेकांकडून नाराजी व्‍यक्‍त होत आहे.

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