Kas Plateau Flowers 2026 : कास पठारावर परदेशी पाहुण्यांची गर्दी! जपानी पर्यटकांनी घेतली फुलांच्या गालिच्यांची अनुभूती, निसर्गसौंदर्याने भारावले

-अर्चना पवारकास : येथील पठारावर फुलांचे गालीचे चांगलेच बहरले असून, पर्यटक या निसर्गसौंदर्याच्या प्रेमात पडत (Japanese Tourists Visit Kas Plateau) आहेत. कास पठारला जपानी पर्यटकांनी भेट देऊन येतील विविध रंगी फुलांची माहिती घेतली..गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने कासवर विविध रंगी फुलांचे गालिचे बहरले असून, यामध्ये तेरड्याने पठार लाल गुलाबी रंगाचे दिसत आहे. ही आकर्षक रंगछटा पाहण्यासाठी देशी-विदेशातून पर्यटकांचे गर्दी होत आहे..PM Kisan e-KYC : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पीएम किसान'साठी 31 ऑक्टोबरची मुदत; ई-केवायसी, भूमी अभिलेख नोंद पूर्ण करणे आवश्यक, ताबडतोब करा 'हे' काम.त्यांनी आणलेल्या दुभाषा मार्फत येथील फुलांची नावे व माहिती स्थानिक गाईड करून घेतली, तसेच कास समितीच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या विविध पाॅइंटची पाहणी केली. या पर्यटकांचे स्वागत कास समितीच्या वतीने माजी अध्यक्ष दत्ता किर्दत, सदस्य संतोष आटाळे यांनी केले. प्राध्यापक शेखर मोहीते उपस्थित होते. ही फुले पाहून हे जपानी पर्यटक भारावून गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.