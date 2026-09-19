सातारा

Kas Plateau Flowers 2026 : कास पठारावर परदेशी पाहुण्यांची गर्दी! जपानी पर्यटकांनी घेतली फुलांच्या गालिच्यांची अनुभूती, निसर्गसौंदर्याने भारावले

Kas Plateau Blooms With Colourful Seasonal Flowers : कास पठारावर विविधरंगी फुलांचा बहर आला आहे. तेरड्यामुळे पठार लाल-गुलाबी दिसत असून, जपानी पर्यटकांनी भेट देत फुले, स्थानिक मार्गदर्शक आणि पर्यटनस्थळांची माहिती घेतली.
Kas Plateau Flowers 2026

Kas Plateau Flowers 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अर्चना पवार

कास : येथील पठारावर फुलांचे गालीचे चांगलेच बहरले असून, पर्यटक या निसर्गसौंदर्याच्या प्रेमात पडत (Japanese Tourists Visit Kas Plateau) आहेत. कास पठारला जपानी पर्यटकांनी भेट देऊन येतील विविध रंगी फुलांची माहिती घेतली.

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