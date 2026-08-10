Satara Kas Tourism: फुलांचा हंगाम सुरू होण्याआधीच कास गजबजले; तलाव भरला, पर्यटकांची गर्दी वाढली

कास: येथील पुष्प पठारावरील फुलांचा हंगाम सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाच कास तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला आहे. तलावाच्या सांडव्यावरून वाहणाऱ्या पाण्यामुळे भुशी डॅमसदृश निर्माण झाले असून, त्याचा आनंद घेण्यासाठी राज्यभरातून पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. शनिवार-रविवारच्या सुटीचा मुहूर्त साधत रविवारी कास परिसर पर्यटकांनी गजबजून गेला होता..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.सांडव्याच्या पाण्यात जाण्यास मनाई करण्यात आली असून, पोलिसांचा बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला आहे. मात्र, काही पर्यटकांनी सुरक्षेसाठी उभारण्यात आलेले गेट तोडून पाण्यात जाण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. पर्यटकांना रोखताना पोलिस आणि पर्यटकांमध्ये वादावादीचे प्रकारही घडल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गर्दीवर नियंत्रण ठेवताना पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. .कास तलाव परिसरात वाहनांच्या पार्किंगचे योग्य नियोजन नसल्याने शनिवार-रविवारी वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर होत आहे. कास तलावापासून पुढे कास-बामणोलीकडे जाणाऱ्या स्थानिक नागरिकांसह पर्यटकांनाही याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. फुलांचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर पर्यटकांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आतापासूनच वाहनतळाची प्रशस्त व्यवस्था करून वाहतुकीचे नियोजन करण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.सातारा शहरातून येणारी वाहने बोगदा किंवा सांबरवाडी परिसरातच थांबवून पुढील वाहतुकीसाठी नियोजन करण्याचा पर्यायही स्थानिकांकडून सुचविला जात आहे. पर्यटन वाढीसोबतच सुरक्षितता आणि वाहतूक व्यवस्थेकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.