सातारा

Satara Kas Tourism: फुलांचा हंगाम सुरू होण्याआधीच कास गजबजले; तलाव भरला, पर्यटकांची गर्दी वाढली

Kas Plateau Sees Tourist Rush Before Flower Season Begins: कास तलाव भरल्याने भुशी डॅमसदृश नजारा; राज्यभरातून पर्यटकांची मोठी गर्दी, सुरक्षितता व वाहतूक व्यवस्थेची परीक्षा
Kas Plateau Tourist Rush Begins Early As Kas Lake Overflows Before Flower Season With Visitors Flocking To The Scenic Spot

Kas Plateau Tourist Rush Begins Early As Kas Lake Overflows Before Flower Season With Visitors Flocking To The Scenic Spot

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सकाळ वृत्तसेवा
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कास: येथील पुष्प पठारावरील फुलांचा हंगाम सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाच कास तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला आहे. तलावाच्या सांडव्यावरून वाहणाऱ्या पाण्यामुळे भुशी डॅमसदृश निर्माण झाले असून, त्याचा आनंद घेण्यासाठी राज्यभरातून पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. शनिवार-रविवारच्या सुटीचा मुहूर्त साधत रविवारी कास परिसर पर्यटकांनी गजबजून गेला होता.

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