Satara ZP Result 2026 : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंचे खंदे समर्थक ज्ञानदेव रांजणे यांना होमग्राऊंडवर धक्का; पत्नी अर्चना रांजणे यांचा 180 मतांनी पराभव

कास (सातारा) : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (Shivendrasinhraje Bhosale) यांचे अत्यंत जवळचे व विश्वासू सहकारी जिल्हा बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे यांना आपल्या कुसुंबी गटात मोठा धक्का बसला असून कुसुंबी गटातून त्यांच्या पत्नी अर्चना रांजणे यांचा अवघ्या 180 मतांनी पराभव झाला आहे..अर्चना रांजणे (Archana Ranjane) या मागील जिल्हा परिषद सदस्य राहिल्या आहेत. त्यांना शिवसेना नेते एकनाथ ओंबळे यांच्या पत्नी कविता ओंबळे यांनी पराभवाचा धक्का दिला आहे. अत्यंत अटीतटीच्या या निवडणुकीत विजयाचे पारडे दोन्ही बाजूने झुकत होते..अर्चना रांजणे यांना 8771 एवढी मते मिळाली, तर विजयी उमेदवार कविता ओंबळे यांना 8951 एवढी मते मिळाली. या ठिकाणी अपक्ष उमेदवार कल्पना पार्टे यांना 128 तर नोटाला 105 मते मिळाली. अर्चना रांजणे यांचा पराभव धक्कादायक मानला जात आहे..Patan ZP Election Result : पाटणच्या राजकारणात मोठा उलटफेर; पाटणकरांचा बालेकिल्ला ढासळला, शंभूराज देसाईंचे 'निर्भेळ' यश.कुसुंबी गटातील कुसुंबी गण व आंबेघर तर्फ मेढा हे गण ही भाजपला गमवावे लागले असून या ठिकाणी शिवसेनेचे दोन्ही उमेदवार विजयी झाले आहेत. आंबेघर तर्फ मेढा गणात शिवसेनेचे आतिश कदम यांना 5175 तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजपाचे विजय सपकाळ यांना 4453 मते मिळाली. या ठिकाणी नोटाला 142 मते मिळाली. आतिश कदम हे 722 एवढे मतांनी विजयी झाले..कुसुंबी गणात भाजपाच्या पुष्पा चिकणे यांचा 482 मतांनी पराभव झाला. या ठिकाणी शिवसेनेच्या विजयी उमेदवार सुनीता दुंदळे यांना 4249 एवढी मते मिळाली तर भाजपाच्या पुष्पा चिकने यांना 3767 मते मिळाली. 169 लोकांनी नोटाला मतदान केले. सर्वसामान्य घरातील सुनिता दुंदळे ह्या 482 मतांनी विजयी झाल्या. कुसुंबी गट हा भाजपचा गड मानला जातो. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे यांचे या ठिकाणी मोठे वर्चस्व आहे, तरीही शिवसेना नेते अंकुश कदम व एकनाथ ओंबळे यांनी रांजणे यांचा पराभव करत गट व गण काबीज केल्याने भाजपला मोठा धक्का मानला जात आहे..