Khambatki Ghat Accident : खंबाटकी घाटात लोखंडी साहित्यांनी भरलेला ट्रक पलटी; पाठोपाठ कारचाही अपघात, धोकादायक वळणं ठरताहेत जीवघेणी!

खंडाळा : सातारा–पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील (Satara–Pune Highway) खंबाटकी घाटात (Khambataki Ghat) शुक्रवारी (ता. २६) सकाळच्या सुमारास भीषण अपघाताची घटना घडली. घाटातील एका हॉटेलजवळ उलट्या दिशेने येणारा लोखंडी साहित्याने भरलेला ट्रक अचानक पलटी झाला. सुदैवाने ट्रकचालकाने प्रसंगावधान राखत वेळीच गाडीतून उडी मारल्याने त्याचा जीव वाचला..प्राथमिक माहितीनुसार, उतारावरून येताना ट्रकवरील नियंत्रण चालकाच्या हातातून सुटले. ट्रक उलट्या दिशेने जात असताना वळणावर चालकाचा ताबा सुटला आणि ट्रक रस्त्याच्या कडेला पलटी झाला. या ट्रकमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोखंडी साहित्य भरले असल्याने अपघातानंतर रस्त्यावर साहित्य विखुरले गेले होते. त्यामुळे काही काळ वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला..Khambatki Ghat : सलग सुट्ट्यांमुळे सातारा–पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाट जाम होणार? एकाच लेनमधून सुरू आहे वाहतूक, 'या' वळणावर अपघाताचाही धोका!.दरम्यान, याच खंबाटकी घाट मार्गावर काही वेळानंतर आणखी एक अपघात घडला. घाटातून जात असलेली एक कार चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने पलटी झाली. या अपघातात कारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. कारमधील प्रवासी किरकोळ जखमी झाले असल्याची माहिती आहे..अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि महामार्ग पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तातडीने वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी उपाययोजना करत पलटी झालेले वाहन आणि विखुरलेले साहित्य बाजूला करण्याचे काम सुरू केले. काही वेळानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली..खंबाटकी घाट हा तीव्र उतार, तीक्ष्ण वळणे आणि वारंवार होणाऱ्या अपघातांसाठी ओळखला जातो. विशेषतः अवजड वाहने, वेग आणि निष्काळजीपणा यामुळे येथे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचे वारंवार दिसून येते. त्यामुळे वाहनचालकांनी या मार्गावरून प्रवास करताना वेगावर नियंत्रण ठेवून अत्यंत सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.