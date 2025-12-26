सातारा

Khambatki Ghat Accident : खंबाटकी घाटात लोखंडी साहित्यांनी भरलेला ट्रक पलटी; पाठोपाठ कारचाही अपघात, धोकादायक वळणं ठरताहेत जीवघेणी!

Truck Overturn Incident at Khambataki Ghat : खंबाटकी घाटात ट्रक व कार पलटी झाल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. चालकांच्या प्रसंगावधानामुळे दोन्ही अपघातांत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
खंडाळा : सातारा–पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील (Satara–Pune Highway) खंबाटकी घाटात (Khambataki Ghat) शुक्रवारी (ता. २६) सकाळच्या सुमारास भीषण अपघाताची घटना घडली. घाटातील एका हॉटेलजवळ उलट्या दिशेने येणारा लोखंडी साहित्याने भरलेला ट्रक अचानक पलटी झाला. सुदैवाने ट्रकचालकाने प्रसंगावधान राखत वेळीच गाडीतून उडी मारल्याने त्याचा जीव वाचला.

