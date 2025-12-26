सातारा

Khambatki Ghat: लोखंडी साहित्य घेऊन जाणाऱ्या ट्रकचा खांबाटकी घाटात ब्रेक फेल; तीन वाहनांना उडवलं

Massive Accident in Khambatki Ghat Truck Brake Failure Leads to Pile-up: सुदैवाने या अपघातामध्ये जीवितहानी झाली नाही. ट्रक ड्रायव्हर गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे. वाहनांचं मात्र मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं.
khambataki ghat accident

khambataki ghat accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Accident News: पुणे-सातारा महामार्गावरील खंबाटकी घाटात शुक्रवारी दुपारी भीषण अपघात झाला. लोखंडी साहित्य घेऊन मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या एका ट्रकचा ब्रेक फेल झाल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले. ट्रकने तीन कार्सना पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या विचित्र अपघातात ट्रक चालकासह चार जण जखमी झाले आहेत. तर वाहनांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय.

Loading content, please wait...
Satara
pune
accident
car
Truck

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com