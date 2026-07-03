सातारा

Khambatki Ghat Landslide : पुणे–सातारा महामार्गावरील खंबाटकी घाटात दत्त मंदिराजवळ दरड कोसळली; काही काळ वाहतूक विस्कळीत, सहाव्या वळणावर नेमकं काय घडलं?

Khambatki Ghat landslide today : मुसळधार पावसामुळे खंबाटकी घाटातील दत्त मंदिराजवळ दरड कोसळून पुणे-सातारा महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली.
Landslide near Datt Temple in Khambatki Ghat on Pune Satara Highway

Landslide near Datt Temple in Khambatki Ghat on Pune Satara Highway

esakal

अशपाक पटेल
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खंडाळा (सातारा) : पुणे–सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील खंबाटकी घाटात दत्त मंदिराजवळ शुक्रवारी (ता.३) सकाळी मुसळधार पावसामुळे डोंगरावरील दरड कोसळल्याने काही काळ वाहतुकीवर परिणाम (Pune Satara Highway traffic update) झाला. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

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