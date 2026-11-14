सातारा

Khandala Ghat Traffic Jam : खंबाटकी घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; दत्त मंदिराजवळ ट्रक बंद पडल्याने वाहतूक ठप्प, परतीच्या प्रवासाला निघालेल्या चाकरमान्यांना मनस्ताप

Khambatki Ghat Traffic Jam Disrupts Pune-Satara Highway : दत्त मंदिराजवळ ट्रक बंद पडल्याने पुणे-सातारा महामार्गावरील खंबाटकी घाटात वाहतूक कोंडी झाली. जुन्या बोगद्यातून वाहनांची ये-जा वाढल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झालीये.
Khambatki Ghat traffic jam today

Khambatki Ghat traffic jam today

esakal

अशपाक पटेल
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खंडाळा : सातारा-पुणे महामार्गावरील महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या खंबाटकी घाटात आज (शनिवार, ता. १४) सकाळपासून वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला आहे. घाटातील दत्त मंदिराजवळ एक ट्रक अचानक बंद पडल्याने महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. त्यामुळे घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, वाहनचालक आणि प्रवाशांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत (Pune Satara highway traffic update today) आहे.

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