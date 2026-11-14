Khandala Ghat Traffic Jam : खंबाटकी घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; दत्त मंदिराजवळ ट्रक बंद पडल्याने वाहतूक ठप्प, परतीच्या प्रवासाला निघालेल्या चाकरमान्यांना मनस्ताप

खंडाळा : सातारा-पुणे महामार्गावरील महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या खंबाटकी घाटात आज (शनिवार, ता. १४) सकाळपासून वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला आहे. घाटातील दत्त मंदिराजवळ एक ट्रक अचानक बंद पडल्याने महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. त्यामुळे घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, वाहनचालक आणि प्रवाशांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत (Pune Satara highway traffic update today) आहे..सकाळच्या सुमारास दत्त मंदिराजवळ ट्रक बंद पडल्याने घाटातून जाणाऱ्या वाहनांची गती मंदावली. सुरुवातीला या ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लागल्या. मात्र, वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी काही वाहनचालकांनी विरुद्ध दिशेने प्रवास करण्यास सुरुवात केली. काही वाहनांनी जुन्या मार्गाचा पर्याय निवडत जुन्या बोगद्यातून ये-जा सुरू केली. त्यामुळे आधीच विस्कळीत झालेल्या वाहतुकीत आणखी भर पडली. दोन्ही बाजूंनी वाहनांची गर्दी झाल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली..दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस भुईंज यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. बंद पडलेला ट्रक तत्काळ बाजूला करून वाहतुकीचा मार्ग मोकळा करण्याचे काम करण्यात आले. त्यानंतर वाहतूक पुन्हा सुरू झाली असली, तरी वाहनांची प्रचंड संख्या असल्याने वाहतुकीचा वेग अद्याप मंदावलेलाच आहे..Hotel Roopali FDA Action : पुण्यातील प्रसिद्ध हॉटेल वैशाली, रूपालीचे परवाने निलंबित; अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन, 'एफडीए'ची मोठी कारवाई.यंदाची दिवाळी नुकतीच पार पडल्याने सुट्ट्यांसाठी गावी आलेले चाकरमानी, पर्यटक आणि अन्य प्रवासी आता पुणे-मुंबईसह विविध शहरांकडे परतीच्या प्रवासाला लागले आहेत. त्यामुळे सातारा-पुणे महामार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातच खंबाटकी घाटातील अरुंद वळणे आणि वाहनांची वाढती गर्दी यामुळे वाहतूक सुरळीत होण्यास वेळ लागत आहे..सध्या महामार्गावर वाहतूक धिम्या गतीने सुरू असून, वाहनांच्या मोठ्या संख्येमुळे खंबाटकी घाटातील वाहतूक दिवसभर संथ राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी संयम राखावा, वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे आणि घाईघाईने विरुद्ध दिशेने वाहन चालविणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.