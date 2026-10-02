Khambatki Ghat Traffic Jam : पुणे-सातारा महामार्गावरील खंबाटकी घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; टँकर आडवा झाल्याने मोठी वाहतूक कोंडी

खंडाळा : पुणे-सातारा महामार्गावरील खंबाटकी घाटात आज (ता. २) सकाळपासूनच वाहनांची मोठी गर्दी झाली असून, दुपारी अकरा वाजल्यापासून घाट परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या (Khambatki Ghat Traffic Jam) आहेत. घाटात विरोधी दिशेने आलेला टँकर रस्त्यावरच आडवा झाल्याने वाहतुकीचा खोळंबा झाला. त्यातच गांधी जयंतीनिमित्त शासकीय सुट्टी असल्याने महामार्गावर वाहनांची संख्या वाढल्याने वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडली आहे..खंबाटकी घाट हा पुणे-सातारा मार्गावरील महत्त्वाचा आणि वर्दळीचा घाटमार्ग आहे. सुट्टीच्या दिवशी या मार्गावर वाहनांची संख्या नेहमीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढते. आज सकाळपासूनच पुण्याच्या दिशेने तसेच साताऱ्याकडे जाणाऱ्या वाहनांची मोठी वर्दळ सुरू होती. त्यातच घाटातील एका ठिकाणी टँकर विरोधी दिशेने येत असताना रस्त्यावर आडवा झाल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला..टँकर रस्त्यावर आडवा झाल्यानंतर काही काळातच वाहनांच्या रांगा वाढत गेल्या. दोन्ही बाजूंनी मोठ्या संख्येने वाहने आल्याने वाहतूक सुरळीत करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. दुपारी अकरापासून घाटातील वाहतूक संथ गतीने सुरू असून, वाहनचालकांना मोठ्या प्रमाणात कोंडीचा सामना करावा लागत आहे..Gokul Election Mahayuti Seat : राष्ट्रवादीला नऊ, तर भाजप, सेनेला प्रत्येकी सात जागा; 'गोकुळ'साठी महायुतीचे जागांचे सूत्र ठरले, मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम निर्णयाकडे नजरा.सुट्टीमुळे वाहनांची संख्या वाढलीआज गांधी जयंतीनिमित्त शासकीय सुट्टी असल्याने अनेक नागरिकांनी प्रवासासाठी पुणे-सातारा महामार्गाचा वापर केला. त्यामुळे महामार्गावर सकाळपासूनच वाहनांची संख्या अधिक होती. खंबाटकी घाटातील टँकरच्या घटनेमुळे या वाहनांची कोंडी झाली असून, घाटात वाहनांच्या रांगा मोठ्या अंतरापर्यंत पोहोचल्या आहेत..Ramdas Athawale on Reservation Sub-Classification : 'बौद्धांना लाभ, पण मातंग समाजावर अन्याय...'; आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर काय म्हणाले रामदास आठवले?.दरम्यान, घाटातील वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, रस्त्यावर वाहनांची मोठी संख्या असल्याने वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी काही वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी संयम बाळगावा आणि वाहतूक सुरळीत होईपर्यंत सावधगिरीने वाहन चालवावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.