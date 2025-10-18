सातारा

Khambatki Ghat Traffic : ऐन दिवाळीत खंबाटकी घाटात मोठी वाहतूक कोंडी; वाहनचालक हैराण, सातारा-पुणे महामार्गावर लांबलचक रांगा

Heavy traffic congestion at Khambatki Ghat during Diwali : दिवाळी सुट्टीत खंबाटकी घाटात वाहनांची प्रचंड गर्दी झाली असून वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. महामार्गावर तासन्‌तास वाहनचालक अडकले आहेत आणि पोलिसांनी विशेष मोहीम सुरू केली आहे.
Khambatki Ghat Traffic

Khambatki Ghat Traffic

esakal
अशपाक पटेलबाळकृष्ण मधाळे
Updated on
Summary

  1. दिवाळी सुट्टीमुळे खंबाटकी घाटात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे.

  2. वाहनांची लांबलचक रांग लागल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले.

  3. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांनी अतिरिक्त पथके तैनात केली आहेत.

Heavy Traffic Jam at Khambatki Ghat : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर सुट्ट्यांचा हंगाम सुरू असल्याने राज्यभरातील महामार्गांवर वाहनांची प्रचंड गर्दी दिसून येत आहे. याच दरम्यान सातारा-पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाटात शनिवारी सकाळपासूनच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. या कोंडीमुळे हजारो वाहनचालक आणि प्रवासी महामार्गावर अडकले असून वाहनांची लांबलचक रांग लागली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
pune
Khambatki Ghat
Traffic rules
police department
traffice police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com