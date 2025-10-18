Khambatki Ghat Traffic : ऐन दिवाळीत खंबाटकी घाटात मोठी वाहतूक कोंडी; वाहनचालक हैराण, सातारा-पुणे महामार्गावर लांबलचक रांगा

दिवाळी सुट्टीमुळे खंबाटकी घाटात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे.वाहनांची लांबलचक रांग लागल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले.वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांनी अतिरिक्त पथके तैनात केली आहेत..Heavy Traffic Jam at Khambatki Ghat : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर सुट्ट्यांचा हंगाम सुरू असल्याने राज्यभरातील महामार्गांवर वाहनांची प्रचंड गर्दी दिसून येत आहे. याच दरम्यान सातारा-पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाटात शनिवारी सकाळपासूनच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. या कोंडीमुळे हजारो वाहनचालक आणि प्रवासी महामार्गावर अडकले असून वाहनांची लांबलचक रांग लागली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, घाटाच्या सहाव्या वळणाजवळ दत्त मंदिरालगत सकाळी कार आणि टू-व्हिलरचा किरकोळ अपघात झाला. या अपघातानंतर वाहतूक काही काळ ठप्प झाली आणि मागून येणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढत गेल्याने कोंडी अधिक गंभीर बनली. सुट्टीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची गर्दीही मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती..गेल्या काही दिवसांपासून या घाटमार्गावर सतत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. विशेषतः सकाळी आणि सायंकाळच्या वेळेत प्रवाशांची वर्दळ वाढल्याने हा मार्ग अडचणीचा ठरत आहे. महामार्गावर वाहने बंद पडणे, अचानक अपघात होणे, आणि पार्किंगसाठी अयोग्य ठिकाणी वाहनं थांबवणे यामुळे या कोंडीत भर पडत आहे..Dharashiv Crime : संतापजनक! धाराशिवच्या भूममध्ये अपंग अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; शेतात नेऊन तिच्यावर जबरदस्तीने....दरम्यान, वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. घाटामध्ये अतिरिक्त पोलिस पथके तैनात करण्यात आली आहेत. वाहनचालकांना वाहतूक नियमांचे पालन करणे आणि संयम राखण्याचे आवाहन पोलिस प्रशासनाने केले आहे. तसेच, प्रवासाला निघालेल्या नागरिकांनी शक्यतो गर्दीच्या वेळा टाळाव्यात, तसेच पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे..RSS Rally : संघाच्या मिरवणुकीत हातात काठी घेऊन गणवेश घालून सहभाग घेणारा सरकारी अधिकारी निलंबित; राज्यात वादाची ठिणगी!.दिवाळीच्या सलग सुट्ट्या असल्याने पुणे, कोल्हापूर, सातारा आणि कोकण मार्गावरून मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची ये-जा सुरू आहे. त्यामुळे खंबाटकी घाट परिसरात येत्या काही दिवसांतही वाहतूक कोंडी कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रशासनाने आवश्यक ती पावले उचलली असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.