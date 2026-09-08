सातारा

Pune Satara Highway: खंबाटकी घाटाच्या पायथ्याशी ट्रक पलटी; दोन किलोमीटर वाहनांच्या रांगा, वाहतूक विस्कळीत

Truck Overturns At Khambatki Ghat Two Kilometer Traffic Jam: खंबाटकी घाटात ट्रक उलटल्याने पुणे-सातारा मार्ग ठप्प; दोन किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा, प्रवाशांचे हाल सुरूच
Pune Satara Highway Traffic Hit As Truck Overturns Near Khambatki Ghat Two Kilometer Vehicle Queue Builds Up

Pune Satara Highway Traffic Hit As Truck Overturns Near Khambatki Ghat Two Kilometer Vehicle Queue Builds Up

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खंडाळा : पुण्याहून सातारा जाताना लागणाऱ्या खंबाटकी घाटाच्या पायथ्यालाच ट्रक पलटी झाल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली. दोन किलोमीटरच्या रांगा लागल्या आहेत. दरम्यान खंडाळा रेस्क्यू टीम व खंडाळा पोलीस व भुईंज महामार्ग पोलीस यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट घेऊन ट्रक बाजूला करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

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