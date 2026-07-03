Boisar MIDC Accident : वटपौर्णिमेला एकत्र पुजला वड, दोन दिवसांतच नियतीचा क्रूर घाला! बोईसर एमआयडीसीत नवविवाहित तरुणाचा दुर्दैवी अंत; कॉम्प्रेसरचा व्हॉल्व्ह उघडताना काय घडलं?

खटाव (सातारा) : पालघर जिल्ह्यातील बोईसर एमआयडीसीमधील वनअप टेक्सस्टाइल्स कंपनीत काम करत असलेल्या खटाव येथील तुषार सुरेश कर्णे (वय ३३) या युवकाचा कामावर असताना विजेचा धक्का लागून मृत्यू (Boisar MIDC worker electric shock death) झाला. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी विवाह झालेल्या तुषारच्या आकस्मिक निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून संपूर्ण खटाव गाव शोकसागरात बुडाले आहे..तुषार कर्णे हा गेल्या चार वर्षांपासून बोईसर एमआयडीसीतील वनअप टेक्सस्टाइल्स कंपनीत कामगार म्हणून कार्यरत होता. शुक्रवारी सकाळी कंपनीत कामावर आल्यानंतर कॉम्प्रेसरचा व्हॉल्व्ह उघडत असताना त्याला विजेचा तीव्र धक्का बसला. या भीषण अपघातात त्याचा जागीच मृत्यू झाला..Kolhapur Girl Death : हृदयद्रावक! झोका खेळताना ओढणीचा फास लागून सातवीतील विद्यार्थिनीचा मृत्यू; संसाराला हातभार लावणाऱ्या मोठ्या मुलीचा दुर्दैवी शेवट.तुषारचे बालपण अत्यंत खडतरघटनेची माहिती मिळताच नातेवाईकांनी घटनास्थळी धाव घेत आक्रोश केला. तुषारचे बालपण अत्यंत खडतर परिस्थितीत गेले. त्याचे वडील सुरेश कर्णे हे गवंडी काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात, तर मोठा भाऊ सागर पुणे येथील खासगी कंपनीत नोकरी करतो..संसार सुरू होण्यापूर्वीच उद्ध्वस्तप्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत तुषारने स्वतःच्या कष्टाच्या बळावर संसार उभारण्यास सुरुवात केली होती. दि. २६ एप्रिल रोजी त्याचा विवाह तेजश्री यांच्याशी झाला होता. विशेष म्हणजे, अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी वटपौर्णिमेनिमित्त तुषार व पत्नी तेजश्री यांनी एकत्र वडाच्या झाडाची पूजा करून सुखी संसाराची प्रार्थना केली होती. मात्र, नियतीने क्रूर घाला घालत हा संसार सुरू होण्यापूर्वीच उद्ध्वस्त केला..Kolhapur Child Death : अवघ्या 4 दिवसांपूर्वीच साजरा केला होता वाढदिवस, खेळता खेळता 4 वर्षांच्या रियांशचा गोबर गॅसच्या टाकीत पडून मृत्यू; साबळेवाडीतील घटनेने हळहळ.अकाली निधनाने हळहळतुषार हा शांत, मनमिळाऊ व मदतीला सदैव धावून जाणारा युवक म्हणून परिचित होता. मित्रांच्या सुख-दुःखात तो नेहमी सहभागी होत असल्याने त्याचा मित्रपरिवारही मोठा होता. त्याच्या अकाली निधनाने खटावसह परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून सर्वत्र शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.