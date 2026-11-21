कोरेगाव : आसरे (ता. कोरेगाव) येथील उसाच्या फडात घोणस जातीचा विषारी सर्प पकडताना त्याने केलेल्या दंशामुळे येथील सर्पमित्र योगेश धुमाळ (वय ४८) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांनी आजवर शेकडो विषारी, बिनविषारी सर्प पकडून त्यांना अधिवासात सोडले असल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात (Russell's viper bite in Koregaon Satara) आले..याबाबत माहिती अशी की, काल दुपारी आसरे येथील एका उसाच्या फडात तोडणी सुरू असताना मजुरांना एक घोणस जातीचा विषारी सर्प आढळून आला. त्यांनी ही बाब फडमालकांना सांगितल्यावर त्यांनी सर्पमित्र धुमाळ यांना कळवून सर्प पकडण्यास येण्याची विनंती केली. धुमाळ हे तातडीने फडात पोचले व सर्प पकडू लागले. त्यांनी हातचलाखीने सर्पाची शेपटीकडील बाजू हाताने पकडल्यावर त्याला प्लॅस्टिकच्या पोत्यात घालू लागले. त्यावेळी सर्पाने अचानक उलटे फिरून धुमाळ यांच्या हाताच्या करंगळीला दंश केला. त्याही स्थितीत त्यांनी सर्प पोत्यात बंद केला..त्यानंतर ते पोते स्वतःच्या दुचाकीवर घेऊन जाऊन त्यातील सर्प अधिवासात सोडला; परंतु यामध्ये साधारणपणे एक तास गेल्याने तेथून परत येताना त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. ते स्वतः कोरेगाव उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये दाखल झाले. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्वरित उपचार सुरू केले. मात्र, काही वेळेत उपचार सुरू असताना त्यांची प्राणज्योत मालवली. योगेश यांना सर्पदंश झाल्याचे ऊसतोडणी मजुरांनी पाहिले होते. मात्र, धुमाळ यांना बहुदा त्याचा अंदाजच आला नसावा किंवा किरकोळ आहे असे समजून ते दुचाकीवर ते पोते टाकण्यास गेले. यामध्ये तास गेल्याने विष त्यांच्या शरीरात भिनले असावे आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला असावा, असा अंदाज वैद्यकीय अधिकारी व्यक्त करत होते..PM Kisan Yojana Rules : जमीन वडिलांच्या नावावर अन् शेती चार मुलं करतात; मग, चारही भावांना 'पीएम किसान'चे 6,000 मिळणार की 24,000 रुपये? काय सांगतो सरकारी नियम?.धुमाळ हे मूळचे वीर (ता. पुरंदर) येथील रहिवासी होते. आई आणि वडिलांचे छत्र लवकर हरपल्याने सुमारे २० वर्षांपासून ते कोरेगाव येथे आपली बहिण वसुधा आणि मेहुणे प्रकाश बाबूराव बर्गे यांच्याकडे राहात होते. लहानपणापासून त्यांना सर्प पकडण्याची आवड होते. त्यांनी आजपर्यंत शेकडो अतिविषारी, बिनविषारी सर्प पकडून त्यांना अधिवासात सोडले आहे. दहा वर्षांपूर्वी त्यांना असाच सर्पदंश झालेला होता. मात्र, त्यावेळी वेळेत उपचार झाल्याने सुदैवाने त्यांचे प्राण वाचले होते. त्यानंतरही ते आजपर्यंत सर्प पकडत होते. गेल्या तीन वर्षांपासून ते येथील डॉ. राजेंद्र गोसावी यांच्या नेतृत्वाखाली झाडे आणि प्राणी संवर्धनासाठी कार्यरत ‘झाप्रा’ या संस्थेत सेवा करत होते. योगेश हे अविवाहित होते. त्यांच्या पश्चात भाऊ, भावजय, बहीण, मेहुणे, भाचे असा परिवार आहे. त्यांच्यावर आज (शनिवारी) सकाळी नऊ वाजता अंत्यसंस्कार होणार आहेत..Heart Attack Symptoms : हार्ट अटॅक येण्यापूर्वी शरीर देतं 'हे' 10 धोक्याचे इशारे; अजिबात करू नका दुर्लक्ष, वेळीच ओळखा लक्षणे.व्हिडिओ चित्रण स्वतः अनेकांना पाठवलेयोगेश धुमाळ हे घोणस पकडत असताना त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मोबाईलवरून ऊसतोडणी मजुरांना व्हिडिओ चित्रण करण्यास सांगितले होते. सर्प पोत्यात बंद केल्यानंतर धुमाळ यांनी स्वतः सर्प पकडतानाचे व्हिडिओ चित्रण डॉ. राजेंद्र गोसावी यांच्यासह अनेक मित्रांना पाठवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.