Koregaon Society Election 2026 : कोरेगाव मतदारसंघात पुन्हा ईश्वर चिठ्ठीचा योगायोग; पाच वर्षांनंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती! 2021 मध्ये खत्री चिठ्ठीवर विजयी, तर 2026 मध्ये मानेंना नशिबाची साथ

पिंपोडे बुद्रुक : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत कोरेगाव तालुका सोसायटी मतदारसंघात पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा अनोखा योगायोग पाहायला (Sunil Mane wins Koregaon society constituency) मिळाला. २०२१ च्या निवडणुकीप्रमाणेच २०२६ च्या निवडणुकीतही उमेदवारांना समान मते मिळाल्याने निकालाचा फैसला ईश्वर चिठ्ठीद्वारे करावा लागला. विशेष म्हणजे, मागील निवडणुकीत ईश्वर चिठ्ठीने भाजप समर्थक सुनील खत्री यांना साथ दिली होती, तर यंदा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील माने यांच्या बाजूने कौल लागला. त्यामुळे कोरेगावच्या राजकीय वर्तुळात या योगायोगाची चर्चा रंगली आहे..२०२१ मध्ये झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत कोरेगाव तालुका सोसायटी मतदारसंघातून भाजप समर्थक सुनील खत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शिवाजीराव महाडिक यांच्यात लढत झाली होती. या निवडणुकीत दोन्ही उमेदवारांना प्रत्येकी ४५ मते मिळाली होती. त्यामुळे निकालाचा पेच निर्माण झाला. अखेर ईश्वर चिठ्ठी काढण्यात आली आणि त्यामध्ये सुनील खत्री यांचे नाव निघाल्याने ते विजयी झाले होते..यंदाच्या २०२६ च्या निवडणुकीतही या मतदारसंघात असाच प्रसंग घडला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील माने आणि भाजपचे सुनील खत्री या दोन जीवलग मित्रांमध्ये थेट लढत झाली. दोघांनीही विजयासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. मात्र, मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही उमेदवारांना प्रत्येकी ४४ मते मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे पुन्हा एकदा निकालाचा निर्णय ईश्वर चिठ्ठीवर सोपविण्यात आला..Udaysinh Patil Victory : साताऱ्यात भोसले विरुद्ध पाटील लढतीत मोठा उलटफेर! अॅड. उदयसिंह उंडाळकरांनी 100 मते घेत मारली बाजी, भाजप तालुकाध्यक्षांना पराभवाचा धक्का.मतमोजणीदरम्यान एक मतपत्रिका बाद ठरविण्यात आली, तर एक चिठ्ठी फाटल्याच्या घटनेमुळे वाद निर्माण झाला. या प्रक्रियेवरून दोन्ही बाजूंच्या समर्थकांमध्ये चर्चा आणि आक्षेपांचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर ईश्वर चिठ्ठीद्वारे निकाल जाहीर करण्यात आला. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील माने यांच्या बाजूने कौल लागल्याने ते विजयी ठरले..विशेष म्हणजे, २०२१ मध्ये ईश्वर चिठ्ठीच्या माध्यमातून सुनील खत्री यांना संचालकपदाची संधी मिळाली होती. तर २०२६ मध्ये त्यांचे मित्र सुनील माने यांना त्याच पद्धतीने विजय मिळाला. त्यामुळे दोन्ही मित्रांना वेगवेगळ्या पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात काम करण्याची संधी मिळाली आहे. पाच वर्षांच्या अंतराने घडलेल्या या समान मतांच्या आणि ईश्वर चिठ्ठीच्या घटनांनी कोरेगाव तालुका सोसायटी मतदारसंघातील निवडणूक चर्चेचा विषय ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.