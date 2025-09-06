Ganesh Visarjan 2025: 'कोरेगावात ६७३ जणांवर कारवाई'; गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस उपअधीक्षकांचा निर्णय

कोरेगाव : गणेशोत्सव विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर येथे नव्याने रुजू झालेले पोलिस उपअधीक्षक अजित टीके यांनी कोरेगाव उपविभागातील ६७३ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. गणेशोत्सव आणि आगामी काळातील विविध सण विचारात घेऊन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी व अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर यांच्या सूचनेनुसार सातारा ग्रामीण उपविभागाद्वारे हे कारवाईचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. .MLA Subhash Deshmukh: ‘दक्षिण’मधील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत; आमदार सुभाष देशमुख यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी.त्यात कोरेगाव उपविभागातील कोरेगाव, रहिमतपूर, वाठार स्टेशन व पुसेगाव पोलिस ठाण्यांतर्गत ६७३ जणांवर मंगळवारी (ता. सहा) रात्रीपर्यंत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. कोरेगाव पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक घनशाम बल्लाळ यांच्या नेतृत्वाखाली १८७, रहिमतपूरचे सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन कांडगे- पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली २२६, वाठार स्टेशन पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक अविनाश माने यांच्या नेतृत्वाखाली १२१ व पुसेगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक एस. ए. पोमण यांच्या नेतृत्वाखाली १३८ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे..स्थानिक गुन्हे अन्वेषण पथक आणि पोलिस ठाण्यातून सध्या वेशातील पोलिस अंमलदार हे प्रतिबंधात्मक कारवाई केलेल्या ६७३ जणांवर देखरेख ठेवत आहेत. प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्यानंतर कोणत्याही गुन्ह्यात या व्यक्ती आढळून आल्यास त्यांच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे..Satara News: 'वन्यजीवांना घरात आणाल, तर तुरुंगात जाल'; अधिवासातून बाहेर आणून पाळणे गुन्हा; कायद्यात तुरुंगवास, दंडाच्या शिक्षेची तरतूद.गणेश विसर्जनादिवशी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे पाऊल उचलले असून, याबाबत संबंधिताना यापूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. पोलिस उपअधीक्षक श्री. टिके यांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईचे सत्र सुरू केल्याने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचे धाबे दणाणले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.