सातारा

Ganesh Visarjan 2025: 'कोरेगावात ६७३ जणांवर कारवाई'; गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस उपअधीक्षकांचा निर्णय

Ganeshotsav Security: गणेशोत्सव आणि आगामी काळातील विविध सण विचारात घेऊन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी व अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर यांच्या सूचनेनुसार सातारा ग्रामीण उपविभागाद्वारे हे कारवाईचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
Police action against 673 in Koregaon during Ganeshotsav; strict security measures by DySP.

Police action against 673 in Koregaon during Ganeshotsav; strict security measures by DySP.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोरेगाव : गणेशोत्सव विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर येथे नव्याने रुजू झालेले पोलिस उपअधीक्षक अजित टीके यांनी कोरेगाव उपविभागातील ६७३ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. गणेशोत्सव आणि आगामी काळातील विविध सण विचारात घेऊन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी व अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर यांच्या सूचनेनुसार सातारा ग्रामीण उपविभागाद्वारे हे कारवाईचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
police
Security
Koregaon
Action
district
Law and Order
Ganesh Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com