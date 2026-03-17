Koregaon Politics: कोरेगाव पंचायत समितीत राष्ट्रवादीच कायम; सभापतिपदी रूपाली गुरव, उपसभापतिपदी रवींद्र पवार बिनविरोध, कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष!

कोरेगाव : पंचायत समितीच्या सभापतिपदी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीच्या रूपाली शिवाजी गुरव (ल्हासुर्णे), उपसभापतिपदी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीचेच रवींद्र दादा पवार (आर्वी) यांची आज बिनविरोध निवड झाली. या निवडीमुळे कोरेगाव पंचायत समितीवरील राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता कायम राहिली आहे. निवडीनंतर कोरेगाव पंचायत समितीसमोर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गुलाल उधळत, फटाक्यांची आतषबाजी करत बेंजो लावून जल्लोष केला..राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...सुमारे साडेसात वर्षांनंतर झालेल्या कोरेगाव पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे, जिल्हाध्यक्ष व माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) खासदार नितीन पाटील, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब साेळसकर यांच्या नेतृत्वाखालील दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने १२ पैकी नऊ जागा मताधिक्याने जिंकत कोरेगाव पंचायत समितीवर पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले होते. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला एका जागेवर समाधान मानावे लागले..दरम्यान, आज सकाळी ११ वाजता कोरेगाव पंचायत समितीच्या सभागृहात प्रांताधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रमोद कुदळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभापती आणि उपसभापतिपदाच्या निवडीसाठी पंचायत समितीच्या नवनिर्वाचित सदस्यांची विशेष बैठक झाली. या बैठकीमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या विहीत वेळेत सभापतिपदासाठी रूपाली गुरव आणि उपसभापतिपदासाठी रवींद्र पवार यांचे प्रत्येकी एक एकच उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. हे अर्ज वैधही ठरले. त्यानंतर सभापतिपदी रूपाली गुरव आणि उपसभापतिपदी रवींद्र पवार यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा श्री. कुदळे यांनी केली. या निवडीनंतर श्री. कुदळे यांनी नूतन सभापती गुरव आणि उपसभापती पवार यांचा सत्कार केला. बैठकीस पंचायत समितीचे सदस्य आकाश सोळसकर, रूपाली साळुंखे, अनिता भोईटे, नीलेश जगदाळे, संजय आवडे, सुरेखा पाटील, स्वाती जाधव, केतन चव्हाण, अजिंक्य कदम, निकिता गिरी व गटविकास अधिकारी सुप्रिया चव्हाण उपस्थित होत्या..निवडीनंतर सभापती रूपाली गुरव व उपसभापती रवींद्र पवार यांचा दोन्ही दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सत्कार केला. यावेळी सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) तालुकाध्यक्ष शिवाजीराव महाडिक, सह्यादी कारखान्याचे उपाध्यक्ष कांतिलाल पाटील, युवा नेते साहिल शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष घनशाम शिंदे, तानाजीराव मदने, अरुण माने, कोरेगाव बाजार समितीचे माजी सभापती ॲड. पांडुरंग भोसले, जयवंत घोरपडे, प्रतापराव कुमुकले, अजय कदम, नाना भिलारे, किशोर बर्गे आदी मान्यवर व कार्यकर्ते उपस्थित होते..Satara Tourism Project: मुनावळे-वासोटा रोपवेवरून कोयना खोऱ्यात संभ्रमाचे मळभ; स्थानिकांच्या विरोधानंतर आता शासन काय निर्णय घेणार?.ल्हासुर्णे गणाला पसंतीकोरेगाव पंचायत समितीचे सभापतिपद नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग महिला राखीव आहे. या प्रवर्गातून राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीतून ल्हासुर्णे गणातून रूपाली गुरव व वाठार किरोली गणातून निकिता चंद्रकांत गिरी या दोन उमेदवार निवडून आलेल्या होत्या. त्यामुळे या दोघींतील एका महिलेला सभापतिपदाची संधी मिळणार हे निश्चित होते. मात्र, नेमकी संधी कोणाला मिळणार, याबाबत उत्सुकता होती.