सातारा

Koregaon Road: कोरेगाव रस्त्यावर अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी; पोवई नाका ते बाँबे रेस्टॉरंट चौक मार्गाच्या काँक्रिटीकरण कामामुळे कोंडी

Heavy Vehicles Banned On Koregaon Road Due To Road Work: पोवई नाका ते बाँबे रेस्टॉरंट चौक मार्गावर अवजड वाहनांना बंदी; वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी निर्णय
Koregaon Road Traffic Update Concretisation Work From Powai Naka To Bombay Restaurant Chowk Leads To Traffic Congestion

Koregaon Road Traffic Update Concretisation Work From Powai Naka To Bombay Restaurant Chowk Leads To Traffic Congestion

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : पोवई नाका ते बाँबे रेस्टॉरंट चौक या मार्गावर सुरू असलेल्या काँक्रिटीकरणाच्या कामामुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी या मार्गावरून एसटी बससह सर्व अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत हा आदेश लागू राहणार आहे. पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी याबाबत आदेश दिले आहेत.

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