Koregaon Road: कोरेगाव रस्त्यावर अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी; पोवई नाका ते बाँबे रेस्टॉरंट चौक मार्गाच्या काँक्रिटीकरण कामामुळे कोंडी

सातारा : पोवई नाका ते बाँबे रेस्टॉरंट चौक या मार्गावर सुरू असलेल्या काँक्रिटीकरणाच्या कामामुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी या मार्गावरून एसटी बससह सर्व अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत हा आदेश लागू राहणार आहे. पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी याबाबत आदेश दिले आहेत..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.पोवई नाका ते बाँबे रेस्टॉरंट चौक या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुरू आहे. रस्त्याच्या दुभाजकाच्या पलीकडे सध्या एकच मार्गिका वाहतुकीसाठी उपलब्ध असल्याने त्याच मार्गिकेतून दोन्ही बाजूंची वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असून, काँक्रिटीकरणाच्या कामालाही अडथळा निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राज्य परिवहन महामंडळाने वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्याची विनंती केली होती..त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोवई नाका ते बाँबे रेस्टॉरंट चौक आणि बाँबे रेस्टॉरंट चौक ते पोवई नाका या मार्गावर दुचाकी, चारचाकी, शाळेच्या बस, कार, ऑटो रिक्षा यांना वाहतुकीस परवानगी राहणार आहे, तसेच रुग्णवाहिका, पोलिस वाहने आणि अग्निशामक दलाच्या वाहनांना प्रवेश देण्यात आला आहे..काँक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत वाहतूक कोंडी होऊ नये, वाहनचालकांमध्ये वादाचे प्रसंग टाळता यावेत आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. नागरिकांनी वाहतूक व्यवस्थेतील बदलाची नोंद घेऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..Pune News: MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला ब्रेक; मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर २ ऑक्टोबरचे सत्याग्रह आंदोलन तात्पुरते स्थगित. पर्यायी मार्ग सातारा मध्यवर्ती बसस्थानकातून मुंबई, पुणे, कोरेगाव व सोलापूर या दिशेने जाणाऱ्या एसटी बस, तसेच अवजड वाहने जुनी जिल्हा मध्यवर्ती बँक-पोलिस कवायत मैदान-पारंगे चौक-जुना आरटीओ चौक-वाढे फाटा या मार्गाने शहराबाहेर जातील. मुंबई, पुणे, कोरेगाव व सोलापूरकडून सातारा शहरात येणाऱ्या एसटी बस आणि अवजड वाहनांना वाढे फाटा-जुना आरटीओ चौक-पारंगे चौक-मुख्य बसस्थानक या मार्गाचा वापर करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.