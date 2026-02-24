सातारा

Satara protest: साताऱ्यात कोयना धरणग्रस्तांचे बेमुदत आंदोलन; जमीन वाटप झाल्याशिवाय माघार नाही, पुनर्वसन करा!

सातारा : कोयना प्रकल्पग्रस्त पर्यायी जमिनीसाठीची ठप्प झालेली पुनर्वसन प्रक्रिया तातडीने सुरू करून धरणग्रस्तांना जमीन वाटप करून पर्यायी गावठाणामध्ये त्यांचे पुनर्वसन करावे, या व अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आज श्रमिक मुक्ती दल यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, प्रत्यक्ष जमीन वाटप सुरू झाल्याशिवाय आंदोलन थांबवले जाणार नाही, असा इशारा डॉ. भारत पाटणकर यांनी जिल्हा प्रशासनास निवेदनाद्वारे दिला आहे.

