Satara protest: साताऱ्यात कोयना धरणग्रस्तांचे बेमुदत आंदोलन; जमीन वाटप झाल्याशिवाय माघार नाही, पुनर्वसन करा!

सातारा : कोयना प्रकल्पग्रस्त पर्यायी जमिनीसाठीची ठप्प झालेली पुनर्वसन प्रक्रिया तातडीने सुरू करून धरणग्रस्तांना जमीन वाटप करून पर्यायी गावठाणामध्ये त्यांचे पुनर्वसन करावे, या व अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आज श्रमिक मुक्ती दल यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, प्रत्यक्ष जमीन वाटप सुरू झाल्याशिवाय आंदोलन थांबवले जाणार नाही, असा इशारा डॉ. भारत पाटणकर यांनी जिल्हा प्रशासनास निवेदनाद्वारे दिला आहे. या मोर्चास छत्रपती शाहू महाराज चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून झाले. पोवई नाकामार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला. तेथे डॉ. भारत पाटणकर यांनी धरणग्रस्तांना मार्गदर्शन केले. डॉ. पाटणकर म्हणाले, ''कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या विस्थापनाला ६५ वर्षे झाली. त्यांच्यापैकी ९८७६ पैकी ४२८९ प्रकल्पग्रस्तांचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नाही..यापैकी २८९५ खातेदारांना जमिनीचे वाटप झालेले नाही आणि १३९४ जणांना अंशतः वाटप झाले आहे. सन २०१८ पासून केवळ बैठका होत आहेत; परंतु प्रत्यक्षात एकाही खातेदाराचे पुनर्वसन झालेले नाही. या व अन्य मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी नमूद केले. यावेळी संतोष गोटल, ॲड. शरद जांभळे, पी. डी. लाड, प्रकाश साळुंखे, दाजी शेलार, किसन सुतार, श्रीपती माने, सुरेश थोरवडे, साधू सपकाळ, सूरज सपकाळ, सीताराम सुतार, गणेश भिसे आदी उपस्थित होते. गेली ६५ वर्षे प्रकल्पग्रस्त प्रत्यक्ष जमीन वाटपाची वाट पाहात आहेत. यामुळे शासनाने तातडीने कालबद्ध आणि वेगवान कार्यक्रम ठरवून १०० टक्के पुनर्वसन करण्याची मोहीम सुरू केली पाहिजे.- डॉ. भारत पाटणकर, अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती दल.