सातारा

Koyna Dam: कोयना धरण तुडुंब भरले! १०५.२५ टीएमसी पाणीसाठा पूर्ण; सहा दरवाजे उघडून विसर्ग सुरू

Koyna Dam Full At 10525 TMC Six Gates Opened For Water Release: कोयना धरण तुडुंब भरल्याने पूर्वेकडील सिंचनाला दिलासा; सातारा, सांगली, सोलापूरच्या दुष्काळी भागांना कोयनेच्या पाणीसाठ्यामुळे वरदान
Koyna Dam Water Storage Reaches 10525 TMC Six Gates Opened Water Release Begins Bringing Relief To Maharashtra Farmers

Koyna Dam Water Storage Reaches 10525 TMC Six Gates Opened Water Release Begins Bringing Relief To Maharashtra Farmers

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सकाळ वृत्तसेवा
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पाटण: कोयना धरणाने पाणी साठवण क्षमतेचा निर्धारित साठा पूर्ण केला. गुरुवारी दुपारी तीन वाजता कोयना धरणाचा पाणीसाठा १०५.२५ झाला. धरण यावर्षी पूर्ण क्षमतेने भरल्याने पूर्वेकडील सिंचनाच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल.

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