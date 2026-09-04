Koyna Dam: कोयना धरण तुडुंब भरले! १०५.२५ टीएमसी पाणीसाठा पूर्ण; सहा दरवाजे उघडून विसर्ग सुरू

पाटण: कोयना धरणाने पाणी साठवण क्षमतेचा निर्धारित साठा पूर्ण केला. गुरुवारी दुपारी तीन वाजता कोयना धरणाचा पाणीसाठा १०५.२५ झाला. धरण यावर्षी पूर्ण क्षमतेने भरल्याने पूर्वेकडील सिंचनाच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.‘एल निनो’मुळे राज्यावर दुष्काळाची छाया निर्माण होणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. संपूर्ण जून कोरडा गेल्याने दुष्काळाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, पाणलोट क्षेत्रात जुलैअखेरच्या अतिवृष्टीने सर्व गृहीतकांना पूर्णविराम देत धरणाच्या जलाशयात दमदार पाणीसाठा झाला. त्यामुळे कोयना धरणावर अवलंबून असणाऱ्या सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांच्या दुष्काळी भागाला कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने दिलासा मिळाला आहे..दुष्काळी भागाची तहान भागवण्यासाठी धरणाचे ३० टक्के पाणीसाठा टेंभू योजनेसाठी वापरला जातो. हा पाणीसाठा टेंभू, तकारी, म्हैसाळा या योजनांसाठी वापरला जातो. त्यामुळे सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतील दुष्काळी भाग कोयनेच्या पाण्यामुळे सुजलाम सुफलाम होतात. मागणीनुसार हा कोटा वेळोवेळी वाढवला जातो. कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरणे दुष्काळी भागांसाठी वरदान ठरते..गेल्या वर्षी सिंचनासाठी ४२ टीएमसी पाण्याचा वापर पूर्वेकडील सिंचनासाठी झाला होता. त्यामुळे यावर्षी सिंचनाची समस्या पूर्णपणे मिटली असून, दुष्काळी तालुक्यांना कोयनेचा पाणीसाठा यावर्षी वरदान ठरणार आहे..दरम्यान, धरणात सध्या सात हजार ७३७ टीएमसी पाण्याची आवक आहे, तर पाणीसाठा १०५.२५ टीएमसीवर पोहोचला आहे. गुरुवारी सकाळपासून पाणलोट क्षेत्रात पावसाने उघडीप दिली. धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने पाणलोट क्षेत्रात पावसाचे प्रमाण वाढल्यास धरण व्यवस्थापनाला धरणातून विसर्ग करावा लागणार आहे. सध्या पायथा विद्युतगृहातून १०५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग विद्युतनिर्मिती करून नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.धरणाच्या दरवाजातून विसर्गकोयना धरणाचा गुरुवारी दुपारी १०५.२५ टीएमसी पाणीसाठा झाल्याने धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी धरणाचे सहा वक्र दरवाजे रात्री नऊला एका फुटाने उचलण्यात येऊन नदीपात्रात तीन हजार १८२ क्युसेक पाणी सोडण्यात आले. दरम्यान, धरणाचे पायथा विद्युतगृह कार्यान्वित असून, त्याद्वारे १०५० क्युसेक पाणी सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे पायथा विद्युतगृह व वक्र दरवाजातील विसर्गामुळे नदीपात्रात चार हजार २३२ क्युसेक पाणी सोडले आहे. धरण पूर्ण क्षमतेने भरले असून, धरणाची पाणी साठवण क्षमता १०५.२५ टीएमसी आहे. गुरुवारी दुपारी तीनला कोयना धरणाने पाणीसाठ्याचा निर्धारित साठा पूर्ण केला. सध्या धरणाच्या जलाशयात येणारे पाणी व कोयना धरणातील पाणीसाठा नियंत्रित करण्यासाठी कोयना धरणाचे दरवाजे चालू जलवर्षात तिसऱ्यांदा उघडले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.