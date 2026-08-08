Koyana Dam : कोयनेचे दरवाजे एक फुटावर; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

कऱ्हाड - कोयना धरणातील पाणीसाठा ९० टक्क्यांकडे पोचत असल्याने धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी धरण व्यवस्थापनाने विसर्ग सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी (ता. ८) सायंकाळी सहा वाजता धरणाचे सहा वक्र दरवाजे दोन वरून एक फुटापर्यंत खाली आणण्यात येणार आहेत. त्यातून ६ हजार ३४८ क्युसेक विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे..पायथा विद्युतगृहातील एक युनिटमधून सुरू असलेल्या १,०५० क्युसेक विसर्गासह नदीपात्रात ७ हजार ३९८ क्युसेक पाणी सोडले जाणार आहे. त्यामुळे कोयना नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता असून नदीकाठच्या गावांना सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे.धरणाची पाणीपातळी शनिवारी सकाळी आठ वाजता २१५३ फूट ९ इंच (६५६.४६३ मीटर) झाली. धरणात ९२.७० टीएमसी (८८.०८ टक्के) एकूण, तर ८७.५८ टीएमसी (८७.४७ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा आहे. धरणात सध्या १६ हजार ४६८ क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे..पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला असला, तरी कोयना, नवजा आणि महाबळेश्वर परिसरातील एकूण पर्जन्यमान मोठे आहे. कोयना येथे आतापर्यंत ३४४२ मिलिमीटर, नवजा येथे ४२४२ मिलिमीटर, तर महाबळेश्वर येथे ४२५२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे धरणातील आवक पूर्णपणे थांबलेली नाही..दरवाजे कमी, पण विसर्ग सुरूचधरणातील पाणीपातळी नियंत्रित करण्यासाठी सांडव्यावरील दरवाजे दोन फुटांवरून एक फुटावर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दरवाजातून होणारा विसर्ग कमी होणार असला, तरी पायथा विद्युतगृहातून १,०५० क्युसेक विसर्ग सुरूच राहणार आहे. परिणामी कोयना नदीपात्रात एकूण ७,३९८ क्युसेक पाणी सोडले जाईल.विशेष म्हणजे, पावसाचे प्रमाण आणि धरणात होणारी आवक वाढल्यास सांडव्यावरील विसर्ग पुन्हा वाढविला जाऊ शकतो, असे कोयना सिंचन विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना केवळ सध्याच्या विसर्गाकडे न पाहता पुढील काही तासांतील पाऊस आणि धरणाची आवक याकडेही लक्ष ठेवावे लागणार आहे..नदीपात्रात जाणे टाळाधरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे कोयना नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होणार असल्याने नदीपात्राजवळील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नदीपात्रात कोणीही जाऊ नये, तसेच नदीकाठच्या गावातील ग्रामप्रशासन व संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत..दरम्यान, सकाळच्या आकडेवारीनुसार धरणात १६ हजार ४६८ क्युसेक आवक असताना १३ हजार ८९४ क्युसेक विसर्ग सुरू होता. आता सायंकाळी दरवाजे एक फुटावर आणल्यानंतर सांडव्यावरील विसर्ग ६ हजार ३४८ क्युसेकवर राहणार आहे. पाणीसाठा वाढता असताना विसर्गाचे नियोजन आणि नदीकाठच्या गावांची सुरक्षितता, या दोन्ही बाबी प्रशासनासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहे.सायंकाळीपासून ७,३९८ क्युसेक विसर्ग; आवक वाढल्यास पुन्हा विसर्ग वाढणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.