Koyna Dam Water Release : कोयना धरणातुन पाण्याचा विसर्ग वाढवला; १५ हजार ५८ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग, धरणाचे दरवाजे दोन फुटावर

कऱ्हाड - कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात सुरु असलेल्या पावसामुळे कोयना धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आज शुक्रवारी सायंकाळी सात वाजता कोयना धरणाचे सहा वक्र दरवाजे एक फुटावरून दोन फुटापर्यंत उघडून १४ हजार आठ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे. पायथा वीज गृह आणि दरवाजातुन १५ हजार ५८ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात येणार आहे. धरणात सध्या ९७.०७ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. .कोयना धऱण पाणलोट क्षेत्रातील कोयनानगर, नवजा आणि महाबळेश्वर परिसरात काल गुरुवारपासुन पावसाने चांगलीच हजेरी लावली आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळीत वाढ होत आहे. धरणातील पाणी पातळी नियंत्रीत करण्यासाठी धरणातुन काल गुरुवारी धरणाचे दरवाजे एक फुटाने उघडण्यात आले. पावसाचा जोर कायम राहिल्याने कोयना धरणातील पाणी पातळीत वाढ होत आहे..आज शुक्रवारी सकाळी आठ वाजल्यापासुन सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे १२, नवजा येथे ३२ तर महाबळेश्वर येथे ३१ मिलीमीटर पावसाच नोंद झाली आहे. धरणातील पाणी पातळी नियंत्रीत करण्यासाठी आज शुक्रवारी सायंकाळी सात वाजता कोयना धरणाचे सहा वक्र दरवाजे एक फुटावरून दोन फुटापर्यंत उघडण्यात येणार आहेत..धरणातुन १४ हजार आठ क्युसेक तर पायथा वीज गृहातुन १०५० क्युसेक असा १५ हजार ५८ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात येणार आहे. धरणात सध्या ९७.०७ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. पावसाच्या प्रमाणानुसार आणि धरणात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार विसर्ग वाढवला जाऊ शकतो असे कोयना सिंचन विभागाने कळवले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कृष्णा-कोयना नदीकाठी सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.