Koyna Dam: श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागर, कोयना जलाशयाला मिळालं नवं नाव; शिवप्रेमींमध्ये आनंदाचं वातावरण!

पाटण: कोयना धरणाच्या शिवाजी जलाशयाचे नामकरण होऊन 'श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागर' असे नामकरण झाले. यामुळे कोयना धरणाच्या प्रवेशद्वारावरील नामफलक नुकतेच बदलण्यात आले आहेत. या ऐतिहासिक नामकरण बदलामुळे कोयना परिसरासह राज्यातील तमाम शिवप्रेमींनी अभिमानाने आनंद व्यक्त केला. गेल्या १० वर्षापासून या नामकरणासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. त्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाल्याची भावना भाजप तालुकाध्यक्ष नंदकुमार सुर्वे यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली..या वेळी श्री. सुर्वे म्हणाले, ''कोयना धरणाचे 'श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर' असे नामकरण करण्यात यावे, ही मागणी गेली दहा वर्षे आम्ही करत होतो. या मागणीची दखल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गांभीर्याने घेत सविस्तर अहवाल मागविला, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले महाराज यांच्या मागणीनुसार १६ एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रालयात जलसंपदा विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली. .त्यानंतर २३ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रत्यक्ष भेटीनंतर २६ डिसेंबर २०१५ रोजी जलसंपदामंत्र्यांनी महाराष्ट्र राज्य जलसंपदा महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना धरणाच्या नावात तातडीने बदल करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार कोयना धरणाचे अधिकृत नाव 'श्री छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर' असे करण्यात आले.. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार डॉ. अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, धैर्यशील कदम, सत्यजितसिंह पाटणकर, याज्ञसेन पाटणकर, विक्रमबाबा पाटणकर, राजाभाऊ शेलार यांचे विशेष सहकार्य लाभले..तसेच कार्यकारी संचालक हणमंत गुणाले, मुख्य अभियंता धुमाळ, अधीक्षक अभियंता काटकर, नाईक साहेब, कार्यकारी अभियंता पोतदार, कार्यकारी अभियंता रासनकर, उपअभियंता जाधव यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याने याचा प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर योग्य पद्धतीने पाठविण्यात आला होता..