कास : तब्बल १०५ टीएमसी क्षमता असलेल्या कोयनेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज (शिवसागर) जलाशयात फेब्रुवारी, मार्च महिन्यापर्यंत जेवढी पाणी पातळी असते, ती आत्ता नोव्हेंबरमध्येच झाली आहे. अशाच वेगाने जर ही पातळी कमी होत गेली, तर उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासह, वीजनिर्मितीवर मोठ्या मर्यादा येणार आहेत. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...दरम्यान, सध्याच्या स्थितीवरून भविष्यातील भीषण टंचाईचे संकेतच मिळू लागले आहेत. त्यामुळे आतापासूनच उपलब्ध पाण्याचे काटकसरीने नियोजन करणे गरजेचे बनले आहे. यावर्षी उशिरा पाऊस सुरू झाला आणि सप्टेंबर महिन्यापासूनच पावसाने दडी मारली. त्यामुळे एक, दीड महिन्याच्या पावसात धरण १०० टक्के भरले, तरीही शिल्लक साठ्यातील पाणी सध्याच्या दुष्काळीस्थितीमुळे होत असलेल्या उपशाने झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे बामणोली, तापोळा परिसरातील नदीपात्र कोरडे पडू लागले आहे. पाण्यातील बेटे दिसू लागली असून, स्थानिक बोटचालकांना बोटी चालवताना काळजी घ्यावी लागत आहे..नदीपात्रातील पाणी कमी झाल्यानंतर या भागातील जनतेला दळणवळणासाठी खूप संघर्ष करावा लागतो. पात्र उघडे पडल्यानंतर लोकांना मैलोनमैल चालावे लागते. त्यामुळे या परिसरातील दळणवळणासह पर्यटन व्यवसायालाही फटका बसतो. या परिसरातील बोटिंगसाठी प्रसिद्ध असणारे मिनी काश्मीर तापोळा, बामणोली, वासोटा किल्ला, मुनावळे जलपर्यटन केंद्र आदी ठिकाणी पाण्याअभावी संपूर्ण पर्यटनच कोलमडून जाण्याची शक्यता असेल. त्यामुळे नदीपात्रातील पाण्याचे नियोजन करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे..जानेवारीनंतर काय?शासनाने उपलब्ध पाणीसाठा ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरविण्याच्या दृष्टीने सूचना केल्या आहेत. पाणी कपात व इतर पाणी बचतीचे पर्यायही सुचविले असले तरी सध्या पाण्याचा वापर वेगाने होत आहे. त्यामुळे जानेवारीनंतर पाणी किती उपलब्ध राहणार व ऐन उन्हाळ्यात ते मिळणार का? हे प्रश्न प्रशासनापुढे असणार आहेत..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.कोयनेच्या जलाशयातील पाणी पातळी खूपच कमी झाली असल्याने बामणोली भागातील जनजीवन व पर्यटन व्यवसाय ठप्प होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने उपलब्ध पाणी खाली न सोडता साठा राखीव ठेवावा.- राजेंद्र संकपाळ, माजी सरपंच, बामणोली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.