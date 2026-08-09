Koyna Dam: कोयना धरणाच्या दरवाजातून होणार विसर्ग पुर्णपणे बंद; धरणात सध्या 93.02 टीएमसी पाणीसाठा

-हेमंत पवार कऱ्हाड: कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर ओसरल्याने कोयना धरणातील पाण्याची आवकही कमी झाली आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याची आवक कमी झाल्याने कोयना धऱणाच्या दरवाज्यातुन विसर्ग पुर्णपणे बंद करण्यात आला असुन धरणाच्या पायथा वीज गृहातुन फक्त सध्या 1050 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात करण्यात येत आहे. त्यामुळे कृष्णा-कोयना नद्यांच्या पाणी पातळीतही घट झाली आहे. धरणात सध्या 93.02 टीएमसी पाणीसाठा आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात मागील आठवडाभर मुसळधास पाऊस झाला. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होत गेली. २९ जुनपासुन पावसाचा जोर वाढला होता. त्यानंतर गेल्या तीन दिवसापासून पावसाची उघडझाप सुरू होती..रविवारी दिवसभर उन्हं पडले होते. कोयना पाणलोट क्षेत्रातील कोयनानगर येथे नवजा येथे मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. महाबळेश्वर परिसरात पावसाने उघडीपच दिल्याचे दिसत आहे. धरण परिसरात पावसाचा जोर कमी झाल्याने आणि धरणातील पाण्याची आवक कमी झाल्यामुळे काल सायंकाळी एक फुटावर धरणाचे दरवाजे आणून धरणातून 6 हजार 377 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात करण्यात येत होता. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.दरम्यान आज सायंकाळी सात वाजता मात्र धरणाच्या दरवाजातुन होणारा विसर्ग पुर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. धरणाच्या पायथा वीज गृहातून फक्त 1050 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग नदीपत्रात करण्यात येत आहे. धरणात सध्या 93.02 टीएमसी पाणासाठी आहे. कृष्णा-कोयना नद्यांच्या पाणी पातळीतही घट होवु लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.