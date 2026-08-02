Koyna Water Release: कोयना धरणातून मोठा विसर्ग! ९१ टीएमसी पाणीसाठा, कृष्णा नदीची पातळी वाढली

-हेमंत पवार कऱ्हाड : छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागरासह परिसरात पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी अधून मधून मोठ्या सरी कोसळत आहेत. त्यामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठा 91.31 टीएमसी झाला आहे. धरणातील पाणीसाठा नियंत्रित करण्यासाठी काल मध्यरात्री बारा वाजता सहा फुटावर करण्यात आलेले दरवाजे स्थिर असून सध्या धरणातून व पायथा वीज गृहातून 33 हजार 826 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात करण्यात येत आहे. कोयना धरणात गेल्या 24 तासात 4.23 टीएमसीने पाणीसाठा वाढला आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...\rकोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात गेल्या तीन दिवसापासून मुसळधार पाऊस कोसळत होता काल सकाळपासून पावसाने थोडी विश्रांती घेतली आहे, मात्र कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील कोयनानगर, नवजा व महाबळेश्वर परिसरात अधून मधून मोठ्या सरी कोसळत आहेत. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळीत वाढ होत आहे..गेल्या 24 तासात कोयना नगरला 63, नवजा येते 55 तर महाबळेश्वर येथे 88 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. कोयना धरणात गेल्या 24 तासात 4.23 टीएमसी ने पाणीसाठा वाढला आहे. .Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.धरणातील पाणी पातळी नियंत्रणासाठी काल मध्यरात्री बारा वाजता धरणाचे दरवाजे सहा फुटावर करून धरणातून 32 हजार 776 क्यूसेक पाण्याचा तर पायथा वीज गृहातून 1050 क्यूसेक असा एकूण 33 हजार 826 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात करण्यात येत आहे. त्यामुळे कोयना व कृष्णा नद्यांच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.