Koyna Dam Water Storage : 'कोयना' भरतंय, कृष्णेचाही वाढतोय विसर्ग..; धरण 88 टक्क्यांवर, 16 हजार 468 क्युसेक आवक, 13 हजार 894 क्युसेक विसर्ग

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ सुरूच आहे. आज, शनिवारी (ता. ८) सकाळी आठ वाजता धरणातील पाणीसाठा ९२.७० टीएमसी (८८.०८ टक्के) झाला. धरणात उपयुक्त पाणीसाठा ८७.५८ टीएमसी (८७.४७ टक्के) इतका आहे. धरणात सध्या १६ हजार ४६८ क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक होत (Koyna Dam water level today) आहे..धरणाची पाणीपातळी २१५३ फूट ९ इंच (६५६.४६३ मीटर) झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर मागील काही दिवसांच्या तुलनेत कमी झाला असला, तरी सातत्याने होत असलेल्या पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा वाढत आहे..Bhira Hydroelectric Project : मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर मोठा तोडगा! कोयना नव्हे, आता 'मुळशी'तून पश्चिमेकडे पाणी वळवण्याची मागणी; भिरा प्रकल्पातील 300 मेगावॉटमुळे होणार फायदा?.कोयना परिसरात गेल्या २४ तासांत १८ मिलिमीटर, नवजा येथे २६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. महाबळेश्वर येथे दिवसभरातील पावसाची नोंद उपलब्ध नसली, तरी यंदाचा एकूण पाऊस ४२५२ मिलिमीटर झाला आहे. कोयना येथे आतापर्यंत ३४४२ मिलिमीटर, तर नवजा येथे ४२४२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..Flamingo Birds at Bamnoli : बामणोलीत निसर्गाची जादू! हिरवेगार डोंगर, धुक्याची चादर अन् गुलाबी फ्लेमिंगोंचे थवे; त्रिवेणी संगमावर परदेशी पाहुण्यांचे आगमन.धरणातील पाणीसाठा वाढत असल्याने पाण्याचा नियंत्रित विसर्ग सुरू ठेवण्यात आला आहे. जलविद्युत प्रकल्पातून १,०५० क्युसेक, तर धरणाच्या रेडियल गेटमधून १२,८४४ क्युसेक, असा एकूण १३,८९४ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे..गेल्या काही दिवसांपासून धरणाची पाणीपातळी झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे धरणातून सुरू असलेल्या विसर्गामुळे कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीकडे नदीकाठच्या गावांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाकडून नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्कता बाळगण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.