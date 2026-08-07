Koyna Dam: नवजाला ९१ मिमी पाऊस! कोयना धरणातील पाणीसाठा ९२.७० टीएमसीवर, महाबळेश्वरला उघडीप तर कोयनानगरला पाऊस सुरूच

- हेमंत पवारकराड : महाबळेश्वर वगळता कोयनानगर व नवजा परिसरात पाऊस सुरूच असून कोयना धरणातील पाणीसाठा आज शुक्रवारी सकाळी आठ वाजता 92.70 टीएमसी झाला आहे. धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी चार फुटावर स्थिर ठेवण्यात आलेली धरणाचे दरवाजे कायम असून सध्या धरण व पायथा विज ग्रहातून 25 हजार 558 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सुरू आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.\rकोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात 29 जून पासून पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. टप्प्याटप्प्याने पडणाऱ्या पावसामुळे धरणातील पाणी पातळी वाढली आहे. यंदा पाऊस उशिरा सुरू झाल्यामुळे धरणातील पाणी पातळी खूपच खालावली होती मात्र पडणाऱ्या पावसामुळे धरणातील पाणी पातळी चांगलीच वाढले आहे..आज शुक्रवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगरला 48 तर नवजा येथे 91 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. महाबळेश्वर परिसरात मात्र पावसाची पूर्ण उघडी बसल्याचे धरण व्यवस्थापनाने दिलेल्या पावसाच्या आकडेवारीवरून दिसत आहे. तेथे शून्य मिलिमीटर पावसाची नोंद नोंदवण्यात आली आहे. गेल्या 24 तासात कोयना धरणात 2.20 टीएमसी पाणीसाठा वाढला आहे धरणात सध्या 92.70 टीएमसी पाणीसाठा आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.कोयना धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी गेल्या पाच दिवसापासून धरणाचे दरवाजे चार फुटावर स्थिर ठेवण्यात आली असून धरणातून 24 हजार 508 क्यूसेक तर पायतावीस ग्रहातून 1050 असा 25 हजार 558 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.