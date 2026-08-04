Koyna Dam: मोठी बातमी! कोयना धरणात २४ तासांत ३.६१ टीएमसी पाण्याची भर; महाबळेश्वर, कोयनानगर, नवजामध्ये पावसाची मुसळधार

-हेमंत पवारकराड : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाची मुसळधार सुरूच आहे. आज मंगळवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगरला 105, नवजाला 128 तर महाबळेश्वरला 183 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. गेल्या 24 तासात कोयना धरणातील पाणीसाठा 3.61 टीएमसीने वाढला आहे. कोयना धरणाचे सहा वक्र दरवाजे चार फुटावर स्थिर असून धरणातून व पायथावीज ग्रहातून सध्या 24 हजार 908 क्यू से क पाण्याचा विसर्ग सुरु आहे. धरणात सध्या 92.38 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत. कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात गेल्या चार दिवसापासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कोयना धरणाचे दरवाजे सहा फुटापर्यंत उघडून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग कोयना नदीपात्रात करण्यात येत होता. मात्र गेल्या दोन दिवसात अधून मधून पावसाने थोडी विश्रांती घेतल्यामुळे कोयना धरणातील येणारा पाणीसाठाही कमी झाला होता. .त्यामुळे धरणाचे दरवाजे टप्प्याटप्प्याने सहा वरून पाच व चार फुटावर खाली आणण्यात आले असून गेल्या दोन दिवसापासून चार फुटांवरील दरवाजे स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. दरम्यान कोयनानगर, नवजा व महाबळेश्वर परिसरातील पावसाची मुसळधार कायम आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ होत आहे. धरणात केल्या 24 तासात मुसळधार पावसामुळे 3.61 टीएमसी पाणीसाठा वाढला आहे. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.कोयना धरणातून सध्या 23 हजार 858 क्यूसेक व पायथा वीज ग्रहातून 1050 असा 24 हजार 908 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपत्रात करण्यात येत आहे त्यामुळे कृष्णा कोयना नद्यांचे पाणी पातळी वाढली आहे. कोयना धरणातील पाणीसाठ्याचे प्रमाण वाढू लागल्यास धरणाचे दरवाजे आणखी उघडून पाण्याचा विसर्ग केला जाईल असे कोयना धरण व्यवस्थापनाने कळवली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.