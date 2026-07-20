Koyna Dam: कोयना धरणाच्या पाणीसाठ्यात झपाट्यानं वाढ! एका रात्रीत १.४२ टीएमसी पाण्याची भर; साठा ५८.८९ टीएमसीवर

कऱ्हाड: कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात संततधार पावसामुळे धरण पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. रविवारी (१९ जुलै) रात्री ५७.४२ टीएमसी असलेला पाणीसाठा सोमवारी (२० जुलै) सकाळी ८ वाजेपर्यंत ५८.८९ टीएमसीवर पोचला. अवघ्या रात्रीत सुमारे १.४२ टीएमसी पाण्याची भर पडल्याने धरणातील साठा झपाट्याने वाढू लागला आहे. त्यामुळे कोयना धरणाच्या पुढील वाटचालीकडे जलसंपदा विभागासह कृष्णा खोऱ्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.सोमवारी सकाळी धरणाची पाणीपातळी २११७.०४ फूट (६४५.३६३ मीटर) इतकी नोंदविण्यात आली. धरणात एकूण ५८.८९ टीएमसी (५५.९५ टक्के) पाणीसाठा असून, त्यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा ५३.७७ टीएमसी (५३.७० टक्के) आहे. धरणात २७ हजार १२९ क्यूसेक्स वेगाने पाण्याची आवक सुरू असून, पावसाचा जोर कायम राहिल्यास साठ्यात आणखी वेगाने वाढ होण्याची शक्यता आहे..धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात २४ तासांत सर्वत्र चांगल्या पावसाची नोंद झाली. नवजा येथे १०६ मिमी, कोयना येथे ९५ मिमी, तर महाबळेश्वर येथे ८२ मिमी पाऊस झाला. यंदाच्या हंगामातील एकूण पावसाचा आकडा अनुक्रमे नवजा २२०९ मिमी, कोयना १९२४ मिमी आणि महाबळेश्वर २६०६ मिमी इतका झाला आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.\rजुलै महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात पावसाने पुन्हा जोर धरल्याने धरणातील साठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. परिणामी, कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि जलविद्युत निर्मितीच्या दृष्टीने समाधानकारक स्थिती निर्माण होत आहे. हवामान विभागाने घाटमाथ्यावर आणखी पावसाचा अंदाज व्यक्त केल्याने कोयना धरणातील पाणीसाठा आगामी काही दिवसांत आणखी वाढण्याची शक्यता जलसंपदा विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.