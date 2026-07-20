सातारा

Koyna Dam: कोयना धरणाच्या पाणीसाठ्यात झपाट्यानं वाढ! एका रात्रीत १.४२ टीएमसी पाण्याची भर; साठा ५८.८९ टीएमसीवर

Koyna Dam gains 1.42 TMC overnight: संततधार पावसामुळे कोयना धरणातील साठ्यात झपाट्याने वाढ; एका रात्रीत १.४२ टीएमसी भर पडत ५८.८९ टीएमसीपर्यंत उंची, कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन व पाणीपुरवठ्याला दिलासा
Koyna Dam water level today

Koyna Dam water level today

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कऱ्हाड: कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात संततधार पावसामुळे धरण पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. रविवारी (१९ जुलै) रात्री ५७.४२ टीएमसी असलेला पाणीसाठा सोमवारी (२० जुलै) सकाळी ८ वाजेपर्यंत ५८.८९ टीएमसीवर पोचला. अवघ्या रात्रीत सुमारे १.४२ टीएमसी पाण्याची भर पडल्याने धरणातील साठा झपाट्याने वाढू लागला आहे. त्यामुळे कोयना धरणाच्या पुढील वाटचालीकडे जलसंपदा विभागासह कृष्णा खोऱ्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

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