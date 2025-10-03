Satara Crime : 'ती' गरोदर आहे, कुणाला कळलं तर? काकाने अल्पवयीन मुलीचा गळा आवळून केला खून; मृतदेह पुरला कोयना धरणाच्या किनारी

पाटण (जि. सातारा) : कोयना विभागातील तळीये पश्चिम (ता. पाटण) येथील अल्पवयीन मुलीला फूस लावून अपहरण करून तिचा गळा आवळून खून (Koyna Crime News) केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली आहे. खून केल्यानंतर संशयिताने युवतीचा मृतदेह वाजेगाव परिसरातील कोयना धरणाच्या किनाऱ्यालगत जमिनीत पुरल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले..या प्रकरणी नात्याने काका असलेल्या संशयिताला, ज्ञानदेव तुकाराम सुतार (वय ३७, मूळगाव वाटोळे-पाटण, सध्या राहणार विरार, मुंबई) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी उत्खनन करून मुलीचा मृतदेह बाहेर काढला असून, पंचनामा आणि शवविच्छेदनानंतर तो नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला..मुलगी राहिलेली गरोदरऑगस्ट २०२४ मध्ये संशयित सुतार याने अल्पवयीन मुलीस फूस लावून पळवून नेल्याची तक्रार कोयनानगर पोलिसांत दाखल झाली होती. त्यानंतर ठाणेनगर पोलिसांनी संशयिताला रेल्वे परिसरातून ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्यावेळी त्याने युवती गरोदर असल्याचे कळल्यावर, प्रकार उघडकीस येईल या भीतीने तिचा गळा आवळून खून केल्याची कबुली दिली. त्याने मृतदेह रस्त्यालगत नदीकाठी खड्ड्यात पुरल्याचे सांगितले..अडीच वर्षांपूर्वी विवाह, पतीसह सासरच्यांकडून छळ; पोलिसाच्या पत्नीनं तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेत संपवलं जीवन, दिरानं रुग्णालयात नेलं, पण....उत्खनन करून मृतदेह काढला बाहेरसंशयिताकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानिक गुन्हे शाखा, तहसील प्रशासन आणि वैद्यकीय पथकाच्या उपस्थितीत अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह उत्खनन करून बाहेर काढण्यात आला. नायब तहसीलदार पंडित पाटील, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नागेश्वर ननावरे, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ स्वरूप कुलकर्णी आणि त्यांचे पथक यावेळी उपस्थित होते..पोलिसांची कारवाईसंशयिताला रितसर पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. पाटणचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी विजय पाटील, पोलीस निरीक्षक अविनाश कवठेकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक एस. के. ओलेकर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे फौजदार शिंगाडे, पोलिस हवालदार एस. आर. ओव्हाळ, अजित शिंदे, संतोष गायकवाड, साबीर मुल्ला, मंगेश महाडिक, सनी आवटे, धीरज महाडिक, राजेंद्र नाळे, अजय पवार, सुजित निंबाळकर, अशोक निकम, साहिल निकम यांनी तपासात भाग घेतला. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक एस. के. ओलेकर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.