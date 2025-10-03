सातारा

Satara Crime : 'ती' गरोदर आहे, कुणाला कळलं तर? काकाने अल्पवयीन मुलीचा गळा आवळून केला खून; मृतदेह पुरला कोयना धरणाच्या किनारी

Shocking killed case in Koyna region : कोयना विभागात अल्पवयीन मुलीच्या खुनाने खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी तपास करून मृतदेह उत्खननातून बाहेर काढला. संशयित आरोपीला अटक करण्यात आली असून तपास सुरू आहे.
पाटण (जि. सातारा) : कोयना विभागातील तळीये पश्चिम (ता. पाटण) येथील अल्पवयीन मुलीला फूस लावून अपहरण करून तिचा गळा आवळून खून (Koyna Crime News) केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली आहे. खून केल्यानंतर संशयिताने युवतीचा मृतदेह वाजेगाव परिसरातील कोयना धरणाच्या किनाऱ्यालगत जमिनीत पुरल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले.

