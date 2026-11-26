सातारा : कोयना धरणातून वीजनिर्मितीनंतर कोकणात वाहून जाणारे पाणी मुंबईसारख्या वाढत्या लोकसंख्येच्या शहरासाठी वापरण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय दूरदृष्टीचा आहे. समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा योग्य विनियोग होत असेल, तर त्याला विरोध करण्याचे कारण काय, असा सवाल सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केला. मुंबईची भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय धाडसी आणि योग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सोळशी, बोंडारवाडी धरणांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही ते म्हणाले..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.मंत्रालय येथे माध्यमांशी बोलताना शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘कोयना प्रकल्पातील वीजनिर्मितीनंतर उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा वापर अधिक परिणामकारक पद्धतीने करण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे. मुंबईची लोकसंख्या आणि पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे उपलब्ध जलस्रोतांचा नियोजनबद्ध वापर करण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर कोयनेचे पाणी मुंबईकडे वळवण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे.’’.माण-खटावच्या पाणीप्रश्नावरून होत असलेल्या टीकेलाही त्यांनी उत्तर दिले. उरमोडी प्रकल्पाचे पाणी आता माण-खटावमधील शेतीला मिळत आहे. या भागातील शेतकरी बागायतदार होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. त्या परिसरातील ऊस अजिंक्यतारा साखर कारखान्याला येत आहे. .सोळशी धरण प्रकल्पाबाबत बोलताना ते म्हणाले, ‘‘हा प्रकल्प शासनाने गुंडाळलेला किंवा रद्द केलेला नाही. त्याची शासकीय प्रक्रिया सुरू आहे. जावळी तालुक्यातील बोंडारवाडी धरणासह जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे.’’सोळशी आणि बोंडारवाडी धरणांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शशिकांत शिंदे यांनी केलेल्या टीकेला शिवेंद्रसिंहराजे यांनी जुन्या सत्ताकाळाचा संदर्भ देत प्रत्युत्तर दिले..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.तुमची सत्ता, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद अशी महत्त्वाची पदे हातात असतानाही सोळशी आणि बोंडारवाडी धरणांचे प्रश्न का मार्गी लागले नाहीत, असा सवाल शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केला. स्थानिकांचा विरोध आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडचणी दूर करून, हे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष घालत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.