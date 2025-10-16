Suresh Bhosale: ‘कृष्णा’च्या कामगारांना १२ टक्के पगारवाढ: डॉ. सुरेश भोसले; कारखान्याच्या ६६ व्या गळीत हंगामास प्रारंभ, एआयसाठी पुढाकार

रेठरे बुद्रुक: अलीकडच्या काळात सर्वच क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढत आहे. येत्या काळात शेतीमध्ये उत्पादनवाढीसाठी कृष्णा कारखाना एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे सांगून कारखान्याच्या कामगारांना १२ टक्केप्रमाणे पगारवाढ करणार असल्याचे यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले यांनी आज जाहीर केले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.येथील कार्यस्थळावर कारखान्याच्या ६६ व्या गळीत हंगामाच्या प्रारंभप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्ष डॉ. भोसले व त्यांच्या पत्नी उत्तरा भोसले यांच्या हस्ते, तसेच आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या उपस्थितीत गव्हाणीत मोळी टाकण्यात आली. उपाध्यक्ष जगदीश जगताप, संचालक लिंबाजी पाटील, दयानंद पाटील, जितेंद्र पाटील, धोंडिराम जाधव, निवासराव थोरात, संजय पाटील, बाबासाहेब शिंदे, बाजीराव निकम, संभाजीराव पाटील, शिवाजी पाटील, जे. डी. मोरे, विलास भंडारे, इंदुमती जाखले, वसंतराव शिंदे, अविनाश खरात, श्रीरंग देसाई, दीपक पाटील, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर सी. एन. देशपांडे, कार्यकारी संचालक बाजीराव सुतार उपस्थित होते..अध्यक्ष डॉ. भोसले म्हणाले, ‘‘कारखान्याचे आधुनिकीकरण पूर्ण झाले आहे. कारखान्याची गाळप क्षमता वाढली असून, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन गाळपाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत ऊसतोड देण्यासंदर्भात तसेच तोडणीबाबतच्या कोणत्याही तक्रारी उद्भवणार नाहीत. याबाबत कारखाना प्रशासनाकडून काळजी घेतली जात आहे. येत्या काळात अधिकाधिक क्षेत्रावर ठिबक सिंचन योजना प्रभावीपणे राबविण्यात कारखाना भर देईल.’.’ आमदार डॉ. भोसले म्हणाले, ‘‘डॉ. सुरेश भोसलेंच्या नेतृत्वाखाली संचालक मंडळाने पारदर्शक आणि उत्कृष्ट कारभार केला आहे. राज्य, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कृष्णा कारखाना संलग्नित सहकारी तत्त्वावरील उपसा जलसिंचन योजनांना भरघोस मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भविष्यात या योजनांचे पुनरुज्जीवन होऊन, त्याचा लाभ शेतकरी सभासदांना होणार आहे.’’.Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.संचालक बाजीराव निकम व त्यांच्या पत्नी अलका निकम यांच्या हस्ते पूजा झाली. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या भजन स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक पटकाविल्याबद्दल कृष्णा कारखान्याच्या कर्मचारी भजन संघाचा सत्कार झाला. कर्मचारी दिवाळी भेटवस्तू उपक्रमाचाही प्रारंभ झाला.कार्यक्रमास माणिकराव पाटील, प्रसाद पाटील, कृष्णा कृषी परिषदेचे अध्यक्ष गजेंद्र पाटील, शंकरराव खबाले, राजेंद्र पाटील, आबासाहेब गावडे, हणमंतराव जाधव, माणिकराव जाधव, पैलवान अप्पासाहेब कदम, पैलवान भगवानराव पाटील, जयवंतराव साळुंखे आदींसह सभासद उपस्थित होते. श्री. सुतार यांनी स्वागत केले. जगदीश जगताप यांनी प्रास्ताविक केले. रामभाऊ सातपुते यांनी सूत्रसंचालन केले. लिंबाजी पाटील यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.