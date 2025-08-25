Satara News: 'पुरामुळे कृष्णा कृष्णाकाठच्या शेतीचे नुकसान'; जमिनी खचल्या; पिकांना फटका, पंचनामे करण्याची मागणी

रेठरे बुद्रुक : नुकत्याच निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे कृष्णा नदीकाठावरील शेकडो एकर जमिनींचे नुकसान झाले. खरीप हंगामातील पिके व जनावरांची वैरण पुराने जमीनदोस्त झाली. चार दिवसांपूर्वी पडलेला मुसळधार पाऊस व कोयना धरणातून आलेल्या पाण्याच्या विसर्गामुळे नदीला पूरस्थिती निर्माण झाली होती. पूर ओसरल्यानंतर नदीकाठच्या जमिनी तुटल्याने काही ठिकाणी नुकसान झाले. शेकडो एकर शेतीतील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरित पंचनामे करावेत, अशी मागणी होत आहे. .Satara Crime: 'खैराच्या वाहतूकप्रकरणी दोघांवर गुन्हा'; डांगरेघरमध्ये वनविभागाची कारवाई, टेंपोसह लाकूड जप्त.कोयना धरणातील विसर्ग व पावसाचे पाण्याने नदीला पूर आला. ऊस, भुईमूग, केळी व इतर नगदी पिके, तसेच जनावरांच्या वैरणीची पिके पाण्याखाली गेली. दोन दिवसांत पूर ओसरल्यानंतर या पिकांचे नुकसान झाले. वैरण पीक पाण्याखाली गेल्याने त्याचा वापर करता येत नाही..अगोदरच चार महिने पावसाने शेतकऱ्यांची पाठ सोडलेली नाही. खरिपातील पिकांचे नियोजन कोलमडले आहे. अनेक क्षेत्रावर पिके घेता आली नाहीत. ऊस, भुईमूग, सोयाबीन यासह नगदी पिकांना सततच्या पावसामुळे अपेक्षित वाढ दिसत नाही. सध्या पावसाची उघडीप अपेक्षित असताना चार दिवसांपूर्वी पावसाने जोरदार हजेरी त्यात कोयना धरणातून विसर्ग सुरू केल्याने पुराचे संकट ओढवले. .पुरात पिके जमीनदोस्त झाली. शेतकऱ्यांसमोर हे नवे संकट आले आहे. शेकडो एकर जमिनीतील ऊस व चारा पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. जमिनी तुटल्याने तेही नुकसान शेतकऱ्यांसमोर संकट आहे. पूर ओसरला आहे. पुरात झालेले शेकडो एकर शेतीचे नुकसान दिसत आहे..तत्काळ लक्ष देण्याची गरजरेठरे खुर्द येथे नदीकाठी पुरामुळे झालेले नुकसान निदर्शनास येत आहे. तेथील धनाजी शिंदे, वसंतराव वेदपाठक, क्षितिज नलवडे, संभाजी साळुंखे, जयवंत नलवडे, धनाजी जाधव, विकास शिंदे यांच्यासह शेतकऱ्यांची सात गुंठे जमीन पुराच्या पाण्याच्या प्रवाहाने तुटली आहे. हे नुकसान मोठे असून, महसूल विभागाने याकडे तत्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे..Mhaswad Police: म्हसवड पोलिसांना सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार; अधीक्षकांच्या हस्ते जुलै महिन्यातील कामगिरीसाठी गौरव.नुकसानीचे पंचनामे तत्काळ करणे गरजेचे असताना महसूलचे कर्मचारी याबाबत निष्काळजीपणा करत असल्याचा यापूर्वीचा अनुभव आहे. गेल्यावर्षीची नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याने यंदाही नुकसान भरपाईची प्रतीक्षा करावी लागणार का?- धनाजी शिंदे, बाधित शेतकरी, रेठरे खुर्द .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.