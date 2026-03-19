Krishna River Pollution: कृष्णा नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात! सातारा, सांगली पट्ट्यात पाण्याची गुणवत्ता खालावली; ‘प्रदूषण’चा शासनास अहवाल..

-सचिन शिंदेकऱ्हाड: चार राज्यांतून वाहणारी कृष्णा नदी सातारा, सांगली जिल्ह्यांत प्रदूषणाच्या विळख्यात आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील सात ते आठ ठिकाणांहून नदीत प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होत आहे. त्याबाबत योग्य उपाय न झाल्यास कृष्णा नदीतील प्रदूषण आरोग्यास धोकादायक ठरू शकते, असा अहवाल केंद्रीय व राज्यातील प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने शासनास दिला आहे. .कृष्णा नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात आहे. नदीत सांडपाणी, उद्योगांचे रासायनिक पाणी मिसळत असल्याने सातारा व सांगली पट्ट्यात पाण्याची गुणवत्ता खालावल्याचे अहवालात म्हटले आहे.सांडपाणी धोक्याचेप्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या २०२५ मधील निरीक्षणात कृष्णा नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता काही भागांत चिंताजनक असल्याचे आढळले आहे. राज्य व केंद्रीय विभागाच्या जलगुणवत्ता निरीक्षण अहवालानुसार कऱ्हाड ते सांगलीदरम्यान सेंद्रिय प्रदूषण वाढल्याचे नोंदवले आहे. शहरातील सांडपाणी व औद्योगिक प्रदूषण त्याचे मुख्य कारण असल्याने काही पट्ट्यात नदी प्रदूषित झाली आहे. पाण्यातील बायोकेमिकल ऑक्सिजनचे (बीओडी) प्रमाण बिघडत आहे. त्याचे प्रमाण २.६ ते ७.६ मिलिग्रॅम आहे. नदीच्या पाण्याची सुरक्षित मर्यादा तीन मिलिग्रॅम इतकी मानली आहे, त्यापेक्षा जास्त जैविक ऑक्सिजन असल्यास पाण्यात सेंद्रिय प्रदूषण वाढल्याचे संकेत मिळतात..येथील नमुन्यांची तपासणीराष्ट्रीय जल गुणवत्ता निरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत कृष्णेच्या विविध ठिकाणच्या पाण्याचे नमुने तपासले. त्यात साताऱ्यातील कऱ्हाड, वाई, उंब्रज, सांगलीतील हरिपूर, औदुंबर आणि सांगली घाट येथील निरीक्षणांचा समावेश आहे. त्यात जैवरासायनिक ऑक्सिजन मागणी पातळी मर्यादेच्या जवळ किंवा त्यापेक्षा जास्त आढळली आहे. नदीचे पाणी अंघोळीसाठी योग्य राहावे, यासाठी जैवरासायनिक पातळी तीन मिलिग्रॅम प्रतिलिटरपेक्षा कमी असणे अपेक्षित आहे. कऱ्हाडच्या कोयना-कृष्णा प्रीतिसंगम परिसरात पातळी सुमारे २.४ मिलिग्रॅम प्रतिलिटर, तर सांगली परिसराील पातळी ३.४ मिलिग्रॅम प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचली आहे. उंब्रज येथे ती २.८ मिलिग्रॅम प्रतिलिटर तर हरिपूर घाट परिसरात तीन मिलिग्रॅमच्या आसपास आहे. विरघळलेली ऑक्सिजन पातळी बहुतांश ठिकाणी पाच ते सहा मिलिग्रॅमपर्यंत असल्याने पाण्याची गुणवत्ता मध्यम स्वरूपाची असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..कऱ्हाडातून दररोज सुमारे २२ एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. त्यापैकी सुमारे १५ एमएलडीवर प्रक्रिया केली जाते, उर्वरित सांडपाणी काही प्रमाणात नाल्यांद्वारे नदीत मिसळते. सांगली-मिरज परिसरात दररोज सुमारे ११० एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. उपलब्ध शुद्धीकरण प्रकल्पांची क्षमता सुमारे ८५ एमएलडी इतकी आहे. त्यामुळे उर्वरित सांडपाणी नदीकडे मिसळते, त्यामुळे त्यांच्या प्रकल्पांच्या क्षमात वाढवणे गरजेचे आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील औद्योगिक सांडपाणीही प्रदूषणात भर घालत आहे. साखर कारखाने, लघुउद्योगांच्या सांडपाण्यावर नियंत्रण नाही, अशी स्थिती आहे.