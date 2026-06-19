Karad Water Crisis: कृष्णा नदीचे पाणी दूषित, १६ गावांतील नागरिकांच्या आरोग्यावर संकट

-हेमंत पवार कऱ्हाड: कऱ्हाड तालुक्यातील कृष्णा नदीकाठच्या उंब्रज, रेठऱ्यासह १६ गावांचे पाणी दूषित असल्याचे समोर आल्याने हजारो नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. असे असताना केवळ पाणी पिऊ नका, अशी सूचना देण्यापलीकडे ठोस उपाययोजना होत नसल्याचे चित्र आहे. आरोग्य विभागाने थेट नदीचे पाणी पिण्यास, वापरण्यास आणि जनावरांना देण्यास मनाई केली आहे. मात्र, या गावांतील नागरिकांसाठी सक्षम पर्यायी व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी भटकण्याची वेळ आली आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.कृष्णा नदी ही कऱ्हाड तालुक्यातील हजारो कुटुंबांची जीवनवाहिनी आहे. पिण्याचे पाणी, शेती, दुग्ध व्यवसाय आणि पशुपालन यांचा संपूर्ण डोलारा नदीवर उभा आहे. या नदीच्या पाण्याचा रंग गेल्या काही दिवसात हिरवा पडला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, नदीतील पाण्याचा हिरवा रंग हा ‘अल्गल ब्लूम’ आणि ‘सायनोबॅक्टेरिया’च्या वाढीमुळे निर्माण झाला आहे. नदीत मिसळणारे सांडपाणी, शेतीमधून वाहून येणारी रासायनिक द्रव्ये, वाढते प्रदूषण आणि नदीतील घटलेला प्रवाहामुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..हे पाणी पिल्याने काही गावांमध्ये जुलाब आणि पोटाचे विकार वाढल्याच्या तक्रारी समोर येऊ लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे कृष्णा नदीवर आधारित तब्बल ४३ गावांच्या पाणीपुरवठा योजना कार्यरत आहेत. तेथील पाण्याची तपासणी केल्यावर १६ गावांचे पाणी दूषित आढळले. त्यामुळे आरोग्य विभागाने पर्यायी स्रोत वापरण्याचे आवाहन केले आहे; परंतु उद्या ही संख्या वाढणार नाही, याची कोणतीही हमी प्रशासन देत नाही. त्यामुळे संकटाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे..पाणी वापरू नका एवढे सांगून प्रशासन मोकळे झाले; परंतु नदीशिवाय दुसरा पर्याय नाही, तसेच प्रशासनाकडून पर्यायी व्यवस्था उभारली गेली नसल्याने या गावांतील नागरिक हवालदिल झाले आहेत..नदीतील पाण्याचा हिरवा रंग हा अल्गल ब्लूम व सायनोबॅक्टेरिया यांच्या नैसर्गिक वाढीमुळे निर्माण झाला आहे. सूक्ष्म शेवाळाने पाण्याचा रंग हिरवा झाला आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कार्यवाही सुरू आहे.अमोल सातपुते, उपप्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.३० ग्रामपंचायतींनाही पत्रे देऊन कळवण्यात आले आहे. नागरिकांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी पर्यायी स्रोतांचा वापर करावा. पर्यायी स्रोताचे पाणीही पिण्यास वापरताना ते उकळून, गाळून घेऊनच प्यावे.नरेंद्र माळी, तालुका आरोग्य अधिकारी, कऱ्हाड.आरोग्याशी खेळ का?आज १६ गावे धोक्यात आहेत. उद्या संपूर्ण कृष्णाकाठची गावे संकटात सापडली, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असताना प्रशासनाच्या फक्त सूचना नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. अन्यथा कृष्णेचे हे हिरवे पाणी हजारो नागरिकांच्या आरोग्यावर काळा डाग ठरू शकते..कृष्णेवर ४३ गावांच्या योजनाकऱ्हाड तालक्यातील भुयाचीवाडी, चोरे, घोणशी, गोळेश्वर, आटके, गोंदी, काले, गोवारे, मसूर, जुळेवाडी, कालगाव, कोणेगाव, कापील, रेठरे खुर्द, रेठरे बुद्रुक, मालखेड, दुशेरे, कोपर्डे हवेली, शिरवडे, नडशी, कार्वे, वहागाव, नारायणवाडी, जखिणवाडी, कोरेगाव, शेरे, खोडशी, खुबी, कोडोली, पेरले, सैदापूर, वराडे, तासवडे, वडोली भिकेश्वर, शिवडे, उंब्रज, बनवडी, हजारमाची, पार्ले, बेलवडे हवेली, विरवडे, आटके-जाधवमळा, संजयनगर-शेरे या गावाच्या पाणी योजना कृष्णा नदीकाठावर आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...हा आहे प्रशासनाचा सल्लानदीचे पाणी पिऊ नका.जनावरांना पाणी देऊ नका.नदीत अंघोळ करू नका.पर्यायी स्रोत वापरा.पाणी उकळूनच प्या.ग्रामस्थांचे प्रश्ननदीचा हिरवा रंग जाणार कधी?नदीचे पाणी वापरू नका, मग वापरायचे काय?पाण्याचे टँकर कुठे आहेत?प्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई कधी?या गावांतील पाणी दूषितचोरे, आटके, गोंदी, कापील, रेठरे बुद्रुक, दुशेरे, कोपर्डे हवेली, कार्वे, वहागाव, कोरेगाव, शेरे, कोडोली, उंब्रज, विरवडे, आटके-जाधवमळा आणि संजयनगर-शेरे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.