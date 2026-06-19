सातारा

Karad Water Crisis: कृष्णा नदीचे पाणी दूषित, १६ गावांतील नागरिकांच्या आरोग्यावर संकट

Krishna River contaminated water affects 16 villages in Karad: कृष्णा नदीतील ‘अल्गल ब्लूम’मुळे पाणी हिरवे, १६ गावांमध्ये जुलाब-पोटदुखी वाढ; आरोग्य विभागाचे इशारे, पण पर्यायी पाणीपुरवठा अद्याप नाही
Water Safety Under Threat: Contaminated Krishna River Impacts 16 Villages

Water Safety Under Threat: Contaminated Krishna River Impacts 16 Villages

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-हेमंत पवार

कऱ्हाड: कऱ्हाड तालुक्यातील कृष्णा नदीकाठच्या उंब्रज, रेठऱ्यासह १६ गावांचे पाणी दूषित असल्याचे समोर आल्याने हजारो नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. असे असताना केवळ पाणी पिऊ नका, अशी सूचना देण्यापलीकडे ठोस उपाययोजना होत नसल्याचे चित्र आहे. आरोग्य विभागाने थेट नदीचे पाणी पिण्यास, वापरण्यास आणि जनावरांना देण्यास मनाई केली आहे. मात्र, या गावांतील नागरिकांसाठी सक्षम पर्यायी व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी भटकण्याची वेळ आली आहे.

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