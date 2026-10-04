Satara Leopard Attack: वीजपुरवठा खंडित झाला अन् बिबट्याने साधला डाव; न्हाळेवाडीत २६ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा करुण अंत, आईने फाेडला हंबरडा

सातारा : सातारा तालुक्यातील न्हाळेवाडी येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात जय संदीप खंडागळे २६ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा करुण अंत झाल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत असून मालगाव-न्हाळेवाडी परिसरात भीतीसह संतापाचे वातावरण आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सायंकाळी ७.१५ ते ७.३० च्या सुमारास न्हाळेवाडी येथील बौद्ध वस्तीच्या पाठीमागील ओढ्यालगत अचानक वीजपुरवठा खंडित झाला. याच अंधाराचा फायदा घेत ओढ्यालगतच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने घरासमोर खेळत असलेल्या जयवर झडप घातली आणि त्याला ओढत शेताच्या दिशेने नेले..मुलाला बिबट्याने उचलून नेल्याचे लक्षात येताच कुटुंबीयांनी आरडाओरडा केला. आवाज ऐकून गावातील तरुणांनी हातात बॅटरी, काठ्या घेऊन अंधारातच ओढ्याच्या दिशेने शोधमोहीम सुरू केली. ओढ्यात बिबट्या मुलाला घेऊन बसल्याचे दिसताच तरुणांनी मोठा गोंधळ घालून दगडफेक करून बिबट्याला पळवून लावले..ग्रामस्थांच्या प्रसंगावधानामुळे बिबट्या पळाला, पण...ग्रामस्थांच्या धाडसामुळे बिबट्याने चिमुकल्याला सोडले खरे, मात्र बिबट्याच्या तीक्ष्ण दात आणि पंजाच्या हल्ल्यात जय गंभीर जखमी झाला होता. त्याला तातडीने सातारा जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली..महावितरण आणि वनविभागाविरोधात रोषअवघ्या सव्वा दोन वर्षांच्या निष्पाप बालकाचा असा बळी गेल्याने न्हाळेवाडी परिसरात शोककळा पसरली आहे. ऐन सायंकाळच्या वेळी नियमित वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने आणि वनविभाग बिबट्याच्या वाढत्या वावराकडे दुर्लक्ष करत असल्याने हा प्रकार घडल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.\rया नरभक्षक बिबट्याला तातडीने जेरबंद करण्यासाठी परिसरात पिंजरा लावावा आणि रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा खंडित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संतप्त ग्रामस्थांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.