सातारा

Satara Leopard Attack: बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुकल्याचा मृत्यू; वनधिकाऱ्यांना निलंबित करेपर्यंत पार्थिव ताब्यात घेणार नाही, नागरिकांचा आक्रमक पवित्रा

Satara Leopard Attack Kills Toddler Citizens Demand Forest Action: न्हाळेवाडीत बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुकल्याचा मृत्यू; नागरिक आक्रमक
Nhalewadi Leopard Attack Two Year Old Dies in Satara Citizens Demand Action Against Forest Officials Over Safety Lapses in Area

Nhalewadi Leopard Attack Two Year Old Dies in Satara Citizens Demand Action Against Forest Officials Over Safety Lapses in Area

esakal

Sudhir Jadhav
Updated on

सातारा : न्हाळेवाडी (ता.सातारा) येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बालकाचे पार्थिव शवविच्छेदनासाठी आणण्यात आले असून, शवविच्छेदन विभागाबाहेर स्थानिक नागरिकांची मोठी गर्दी झाली आहे. संबंधित वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईपर्यंत बालकाचे पार्थिव ताब्यात घेणार नसल्याचे नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे.

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