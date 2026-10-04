Satara Leopard Attack: बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुकल्याचा मृत्यू; वनधिकाऱ्यांना निलंबित करेपर्यंत पार्थिव ताब्यात घेणार नाही, नागरिकांचा आक्रमक पवित्रा

सातारा : न्हाळेवाडी (ता.सातारा) येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बालकाचे पार्थिव शवविच्छेदनासाठी आणण्यात आले असून, शवविच्छेदन विभागाबाहेर स्थानिक नागरिकांची मोठी गर्दी झाली आहे. संबंधित वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईपर्यंत बालकाचे पार्थिव ताब्यात घेणार नसल्याचे नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.दरम्यान, बिबट्याचा वाढता वावर असतानाही वनविभागाकडून आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आली नसल्याचा आरोप करत स्थानिक नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संबंधित वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईपर्यंत बालकाचे पार्थिव ताब्यात घेणार नसल्याचे नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे..बिबट्याच्या वावराबाबत यापूर्वी वनविभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही योग्य त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे या घटनेला वनविभागाची कार्यपद्धती जबाबदार असल्याचा दावा करत नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे..पोलिसांकडून नागरिकांची समजूतघटनेनंतर परिस्थिती अधिक चिघळू नये यासाठी पोलिस निरीक्षक निलेश तांबे यांनी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वनविभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याशिवाय पार्थिव ताब्यात घेणार नसल्याची भूमिका नागरिकांनी कायम ठेवली..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.वनविभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्हन्हाळेवाडीतील या घटनेमुळे परिसरातील बिबट्याच्या वाढत्या वावराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. यापूर्वी करण्यात आलेल्या तक्रारी आणि त्यानंतरच्या उपाययोजनांबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. चिमुकल्याच्या मृत्यूला जबाबदार परिस्थितीची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.