Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्..

ढेबेवाडी : रात्रीच्या सुमारास घरात घुसलेल्या बिबट्याने एकावर हल्ला करून जखमी केल्याचा प्रकार सळवे विभागातील एकावडेवाडीनजीकच्या निनाईनगर- येळवेवाडी (ता. पाटण) येथे काल रात्री पावणेआठच्या सुमारास घडली. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.याबाबत माहिती अशी, सळवे विभागातील अनेक वाड्यावस्त्यांवर बिबट्याचा उपद्रव कायम आहे. काल तेथील एकावडेवाडीनजीकच्या येळवेवाडीत बिबट्याच्या हल्ल्याची घटना घडली. माजी सरपंच भगवान शंकर एकावडे (वय ६०) यांचे घर भरवस्तीत आहे. काल रात्री पावणेआठच्या सुमारास घरातील महिला घराच्या मागील दाराला भांडी घासत होत्या. .त्यावेळी अंधारातून बिबट्या घराच्या पडक्या भिंतीतून आत आल्याचे त्यांनी पाहिले. त्यांनी घाबरून आरडाओरडा केला. त्यावेळी घराच्या पत्र्यावरून थेट आत उडी घेत बिबट्याने घरात टीव्ही बघत बसलेल्या भगवान एकावडे यांच्यावर हल्ला केला. त्यामुळे श्री. एकावडे घाबरून गेले. महिलांचा आवाज ऐकून आजूबाजूचे लोकही घटनास्थळी धावले. .त्यामुळे श्री. एकावडे यांची बिबट्याच्या तावडीतून सुटका झाली. बिबट्या तेथून पसार झाला. जखमी एकावडे यांना ग्रामस्थांनी येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. त्यांच्या डोक्याला बिबट्याने पंजा मारल्यामुळे गंभीर दुखापत झाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच वनक्षेत्रपाल राजेश नलवडे, त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतली..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.पोलिस पाटील आकाश नांगरे, आनंदा पुजारी, आनंदा एकावडे, सोनाजी एकावडे, शामराव एकावडे, वन वभागाचे राहुल जगताप, किरण वाघचौरे, सतीश वीर आदींनी घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतली. वनक्षेत्रपाल नलावडे यांनी ग्रामस्थांना आवश्यक सूचना दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.