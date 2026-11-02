सातारा

Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्..

Leopard Attacks Man Watching TV Inside His Home in Patan: येळवेवाडीत बिबट्याने घरात शिरून व्यक्तीवर हल्ला केला; वन विभागाच्या पथकाने घटनास्थळी भेट दिली.
Leopard Enters House Through Broken Wall and Attacks Man Watching TV in Yelavewadi Patan Women Raise Alarm

Leopard Enters House Through Broken Wall and Attacks Man Watching TV in Yelavewadi Patan Women Raise Alarm

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सकाळ वृत्तसेवा
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ढेबेवाडी : रात्रीच्या सुमारास घरात घुसलेल्या बिबट्याने एकावर हल्ला करून जखमी केल्याचा प्रकार सळवे विभागातील एकावडेवाडीनजीकच्या निनाईनगर- येळवेवाडी (ता. पाटण) येथे काल रात्री पावणेआठच्या सुमारास घडली. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

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