सातारा

Shambhuraj Desai: कोणीही एकत्र येऊ द्या, जिंकणार फक्त आम्हीच: मंत्री शंभूराज देसाई; कितीही ताकद लावा, नेमकं काय म्हणाले?

Latest political statement of Shambhuraj Desai: शंभूराज देसाईंचा निर्धार: कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेनेचाच भगवा फडकणार
Minister Shambhuraj Desai addressing party workers with a confident political message.

Minister Shambhuraj Desai addressing party workers with a confident political message.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ढेबेवाडी : येत्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कोण उभे राहणार, कोण एकत्र येणार, याची विनाकारण चर्चा करीत बसू नका. मी सांगेल तोच उमेदवार आणि चिन्ह एवढेच ध्यानात ठेवा आणि तयारीला लागा, असे आवाहन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

Loading content, please wait...
Satara
election
Shambhuraj Desai
Patan
district
Maharashtra Politics
Opposition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com