सातारा

Pune-Bengaluru Highway: लिंब फाट्याच्या उड्डाणपुलावर दुचाकीला अज्ञात वाहनाची धडक; आनेवाडीच्या २९ वर्षीय युवकाचा जागीच मृत्यू

Anewadi Youth Dies In Fatal Accident On Limb Phata Flyover: पुणे-बंगळूर महामार्गावरील लिंब फाट्याजवळ अज्ञात वाहनाच्या धडकेत अग्निशमन दलातील तरुणाचा जागीच मृत्यू; आनेवाडी गावावर शोककळा
Anewadi Youth Dies In Satara Road Accident Unknown Vehicle Hits Two Wheeler On Limb Phata Flyover

Anewadi Youth Dies In Satara Road Accident Unknown Vehicle Hits Two Wheeler On Limb Phata Flyover

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सकाळ वृत्तसेवा
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आनेवाडी : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील लिंब फाटा येथील उड्डाणपुलावर आज सायंकाळी दुचाकीला अज्ञात वाहनाची धडक बसली. या अपघातात आनेवाडी (ता. सातारा) येथील युवक प्रशांत बाबासाहेब फरांदे (वय २९) हा दुचाकीस्‍वार ठार झाला.

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