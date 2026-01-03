Satara Sahitya Sammelan: साहित्य संमेलनात नव्या वाचकांची पायाभरणी; वाचनसंस्कृती वाढवण्यासाठी मनोरंजनातून भाषिक जागर!

-हेमंत पवार छत्रपती शाहू महाराज साहित्य नगरी (सातारा) : मराठी भाषेची वाचक संख्या वाढावी आणि लहान वयापासूनच मुलांनी मराठी वाचनाकडे वळावे, या उद्देशाने मराठी भाषा विभागाकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याच उपक्रमांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात आज सामान्य ज्ञानावर आधारित मनोरंजनात्मक भाषिक खेळांतुन नवीन वाचकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या उपक्रमाला सातारकर रसिक वाचक तसेच विविध शाळांतील विद्यार्थी मराठीत बोलून उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत आहेत..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .सध्याच्या डिजिटल युगात मुलांचा वाचनाकडे असलेला ओढा कमी होत चालला आहे. इंग्रजी माध्यमांचे वाढते आकर्षण आणि मोबाईल, सोशल मीडियाचा वाढता वापर यामुळे मराठी वाचनसंस्कृतीला आव्हान निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने मंत्री उदय सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन वाचक निर्णय व्हावेत या हेतूने मुलांमध्ये मराठी भाषेची गोडी निर्माण करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण आणि सहभागी उपक्रम राबविण्यात आला आहे. संमेलनात घेण्यात आलेल्या भाषिक खेळांमध्ये शब्दकोडे, म्हणी ओळखणे, मराठी शब्दसंपदा वाढवणारे प्रश्नमंजुषा, सामान्यज्ञानावर आधारित खेळ तसेच तात्काळ भाषण अशा विविध उपक्रमांचा समावेश होता. .हे खेळ केवळ मनोरंजनात्मक न राहता ज्ञानवर्धक असल्यामुळे विद्यार्थी त्यामध्ये मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेत आहेत. उपक्रमांचे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेतून मुक्तपणे व्यक्त होण्याची संधी मिळत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वासाने आपले विचार मांडले. काही विद्यार्थ्यांनी मराठी भाषेतील म्हणी, गोष्टी आणि कवितांचे सादरीकरण करून उपस्थितांची दाद मिळवली. मराठी भाषेत बोलताना व व्यक्त होताना मुलांमधील संकोच कमी होत असल्याचे यावेळी दिसले..मराठी भाषा विभागाकडून या उपक्रमात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत मराठी पुस्तके भेट देण्यात आली. पुस्तक भेटीमुळे मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण होण्यास मोठी मदत होत असल्याचे शिक्षक आणि पालकांनी सांगितले. घरी नेण्यासाठी मिळालेली पुस्तके मुलांना मराठी वाचनाकडे अधिक आकर्षित करतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.या उपक्रमामुळे मराठी भाषा ही केवळ अभ्यासाची विषयभाषा न राहता आनंदाची आणि अभिव्यक्तीची भाषा आहे, हे मुलांच्या मनात रुजवण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा उपक्रमांची सातत्याने अंमलबजावणी केल्यास भविष्यात मराठी वाचकांची संख्या निश्चितच वाढेल, असा आशावाद आयोजकांकडून व्यक्त करण्यात आला..मराठी संवर्धनासाठी सर्वांच्या एकीची गरजमराठी भाषेचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी शासन, शिक्षक, पालक आणि समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. मराठी भाषा विभागाचे हे उपक्रम त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहेत..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...दुर्मिळ झालेल्या पत्रलेखनाचीही संधीअभिजात मराठी भाषेत पत्र लिहिणे हा उपक्रमही मराठी भाषा विभागाच्या दालनात ठेवण्यात आला आहे. मराठी भाषा वाढविण्यासाठी आभाळवृत्तांना तेथे पोस्ट कार्ड देऊन त्यावर मजकूर लिहिण्याची संधी दिली जात आहे. नागरिक व विद्यार्थी आपल्या मनातल्या भावना पत्रातून व्यक्त करीत आहेत हल्लीच्या काळात पत्रलेखन दुर्मिळ झाले असून अनेकांना यामुळे गतकाळातील पत्र लेखनाची आठवण होते आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.