AbhaySingh Jagtap: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ताकदीने लढणार: अभयसिंह जगताप; महाविकास आघाडीची मोट बांधणार

Local Elections Heating Up: अभयसिंह जगताप म्हणाले, गेल्या वर्षभरात अनेकांनी पक्षांतर केले तसेच करणार असल्याने माण-खटाव मध्ये विरोधकच नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतू शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांचा विचार तळागाळात पोहचलेला असून एक लाखांपेक्षा जास्त मतदारांनी आम्हाला मतदान केले होते.
दहिवडी: सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून ताकदीने लढणार असल्याची स्पष्टोक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे माण-खटावचे नेते अभयसिंह जगताप यांनी केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

