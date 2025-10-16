AbhaySingh Jagtap: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ताकदीने लढणार: अभयसिंह जगताप; महाविकास आघाडीची मोट बांधणार

दहिवडी: सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून ताकदीने लढणार असल्याची स्पष्टोक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे माण-खटावचे नेते अभयसिंह जगताप यांनी केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ते बोलत होते..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.अभयसिंह जगताप म्हणाले, गेल्या वर्षभरात अनेकांनी पक्षांतर केले तसेच करणार असल्याने माण-खटाव मध्ये विरोधकच नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतू शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांचा विचार तळागाळात पोहचलेला असून एक लाखांपेक्षा जास्त मतदारांनी आम्हाला मतदान केले होते. तो विचार घेऊन आम्ही जनतेकडे जाणार आहोत. शरद पवारांनी केलेल्या कामामुळे अजूनही जनता त्यांना मानते. .महाविकास आघाडीसोबत भाजपच्या विचारांच्या विरोधात असलेल्या शेतकरी संघटना, रासप, वंचित यांना घेऊन आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाणार आहे. आम्हाला जय - पराजयाची तमा नाही. आम्ही चांगल्या पद्धतीने लढा देणार असून आपण संघर्षाला तयार राहूयात. आगामी पंचायत समितीवर आमच्याच विचारांचा झेंडा लागेल याची खात्री आहे..शरद पवार व शशिकांत शिंदे यांनीराष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाची माण-खटावची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवली असून सामान्य जनतेशी संवाद साधून पुन्हा एकदा पक्षाची बांधणी करणार असल्याचे अभयसिंह जगताप यांनी स्पष्ट केले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.अभयसिंह जगताप उवाचअभय जगताप तुम्हाला कधीही एकटा पडू देणार नाही.धर्मांधतेकडे घेऊन जाणारा विचार या देशाचं कधीही भलं करणार नाही.देशाची जगात प्रचंड मानहानी झाली असून आपली हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू आहे.तरुणांनी शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर यांचा सुधारणेचा विचार घेऊन मैदानात उतरलं पाहिजे.युतीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही पक्षाशी युती वा आघाडी केली जाणार नाही.विचारांशी बांधिल कार्यकर्त्यांना एकत्रित करून प्रशिक्षित करणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.