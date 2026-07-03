Lonand Palkhi Darshan : लोणंदमध्ये माउलींच्या दर्शनबारीत बदल; यंदा पालखीचा दीड दिवसाचा मुक्काम, पाहा कशी असेल नवी व्यवस्था, मुख्याधिकाऱ्यांचे नवे आदेश जाहीर

लोणंद (सातारा) : येथील पालखी तळावर माउलींचा पालखी सोहळा दीड दिवसाच्या मुक्कामासाठी विसावल्यावर वारकरी व भाविकांची दर्शनासाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन नगरपंचायत व पोलिस प्रशासनाने यंदा दर्शनबारीत काहीसा बदल केला (Wari 2026 Lonand darshan arrangements) आहे. येणाऱ्या वारकरी व भाविकांनी नवीन दर्शनबारीतून जाऊन माउलींच्या दर्शनाचा लाभ घेण्याचे आवाहन मुख्याधिकारी दत्तात्रय गायकवाड व लोणंदचे सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजी जायपत्रे यांनी केले..श्री संत ज्ञानेश्वर माउलींच्या पालखी सोहळ्याचे १५ जुलै रोजी दीड दिवसाच्या मुक्कामासाठी येथे आगमन होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दर्शनबारी निश्चित करण्यासाठी नगरपंचायत व पोलिस प्रशासनाने दर्शनबारी मार्गास प्रत्यक्ष भेटी देऊन अडीअडचणी जाणून घेत दर्शनबारीचा मार्ग निश्चित केला. त्यावेळी मुख्याधिकारी गायकवाड व सहायक पोलिस निरीक्षक जायपत्रे बोलत होते..Sangli DCC Bank Recruitment : आमदार पडळकर-सदाभाऊंच्या आक्षेपानंतर सांगली जिल्हा बँकेत मोठी घडामोड! नोकरभरती तडकाफडकी थांबवली; विद्यमान संचालकांना मोठा धक्का.या वेळी नगरसेवक शिवाजीराव शेळके-पाटील, रवींद्र क्षीरसागर, सागर गालिंदे, ओंकार कर्नवर, पोलिस हवालदार सतीश दडस, शंकर शेळके, बाळासाहेब भिसे, रोहन धायगुडे, मंडप कॉन्ट्रक्टर संजय रासकर आदी उपस्थित होते..दर्शनबारीत गर्दीवर नियंत्रण ठेवून येथे येणाऱ्या वारकरी व भाविकांना माउलीच्या दर्शनाचा सुरळीतपणे लाभ घेता यावा, यासाठी प्रशासन सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे. तळानजीक दुर्गामाता मंदिराकडे जाणाऱ्या दर्शनबारीला पूर्णपणे लाकडी व लोखंडी बॅरिकेड करण्यात येऊन आकर्षक विद्युतरोषणाईने कमान सजवण्यात येणार आहे. तेथे दर्शनबारीचा मार्ग असा फलक लावण्यात येणार आहे..UNESCO Kas Plateau : कास पठारावर अवतरला जागतिक स्तरावर दुर्मीळ असलेला 'सातारी तुरा'; समुद्रसपाटीपासून 1000 मीटर उंचीवर उगवणारी 'ही' वनस्पती नेमकी आहे तरी काय?.असा असेल बदलयावर्षी रांग पूर्वीप्रमाणेच शास्त्री चौकातून सुरू होऊन लोणंद - खंडाळा रस्त्यावरून तळानजीकच्या दुर्गामाता कमानीतून स्टेट बँक, दुर्गामाता मंदिर, वेताळ पेठेतून श्री. स्वामी समर्थ मठापर्यंत वळवण्यात आली आहे. तेथे लोणंद - खंडाळा रस्ता ओलांडून पालखी तळाकडे जाणाऱ्या मुख्य बॅरिकेडला जोडली जाणार आहे, तर नेहमीची लोणंद - खंडाळा रस्त्यावरून बिरोबावस्तीकडून येणारी रांग आहे तशीच ठेवली जाणार आहे. या दोन्ही रांगा पालखी तळानजीक स्वामी समर्थ मठाजवळ एकत्र आल्यावर तेथून पोलिस मुख्य रांगेत भाविकांना दर्शनासाठी सोडणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.