Karad News: कऱ्हाड ग्रामीणमधील पाणीबाणी संपणार कधी?; नागरिक हैराण, कर आकारणी एकसमान, कमी दाबाने पुरवठा!

कऱ्हाड: मूळ शहरात पाण्याच्या गळतीचा प्रश्न कायम असतानाच आता हद्दवाढ भागातही गळतीचे ग्रहण लागले आहे. हद्दवाढ भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात कमी दाबाचा पाणी प्रश्न हैराण करत आहे. पालिका घरगुती पाण्यासाठी सरसकट वार्षिक दोन हजारांची पाणीपट्टी आकारते. त्या तुलनेत हद्दवाढ भागात पाणीपुरवठ्याची सुविधा देताना दुजाभाव होत असल्याचा आरोप आहे. त्या भागात कमी दाबाच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न चार वर्षांपासून भेडसावत आहे. त्यामुळे शहर व हद्दवाढ भागात विरोधाभास दर्शविणारी पाणीपुरवठ्याची स्थिती संपणार तरी कधी? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात 'माण-विद्यापीठ चौक' मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...हद्दवाढ भागाकडे दुर्लक्षरस्ता, दिवबत्तीसह ड्रेनेज व्यवस्था हद्दवाढ भागात देताना पालिकेची दमछाक हाेत आहे. त्यात कमी दाबाच्या पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नाने भर टाकली आहे. काही कालावधीनंतर हद्दवाढ भागात निर्माण होणारी नवी समस्या पालिकेची डोकेदुखी ठरताना दिसत आहे..तीन दिवसांपूर्वी रुक्मिणीनगर परिसरात पाणी पुरवठा झाला नाही. त्याचे कारण शोधताना पाण्याची गळती समोर आली. युद्धपातळीवर दुरुस्तीसाठी धडपड झाली. मात्र, दुसऱ्या दिवशीही पाणीपुरवठा रखडला, अखेर उशिरा कमी दाबाने पाणीपुरवठा झाला. त्यामुळे त्या भागात सातत्याने कमी दाबाच्या पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण होत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे, हेही स्पष्ट झाले..कर भरूनही पाणी नाहीपालिकेच्या हद्दवाढीनंतर समाविष्ट झालेल्या परिसरात कमी दाबाने पाणी येत असल्याने नागरिकांना तीव्र अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सकाळी ठरलेल्या वेळेत नळाला कमी दाबाने पाणी येत असल्याने नागरिकांत नाराजी आहे. हद्दवाढ भागातील काही वसाहतींत आठवड्यातून केवळ दोन ते तीन दिवसच पूर्ण दाबाने पाणी येत असल्याची तक्रार आहे. आम्ही पाणीपट्टी भरतो; पण कमी दाबाने पाणी मिळते, अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. पाणीपुरवठ्याचा दाब वाढवण्यासाठी पंपिंग क्षमतेत सुधारणा, गळती शोधमोहीम आणि आवश्यक ठिकाणी नवीन पाइपलाइन टाकण्याचे काम हाती घेण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वाढवण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..येथे मिळते कमी दाबाने पाणीबर्गे मळा परिसर, सूर्यवंशी मळा, शिक्षक कॉलनी, रुक्मिणीनगर, विहार पार्क, सुशांत नगर, अशोक विहार, रणजित नगर, जाधव वस्ती परिसर..याकडे हवे लक्षजलवाहिन्यांची अपुरी क्षमतापंपिंग स्टेशनवरील तांत्रिक अडचणीवाढलेल्या लोकसंख्येनुसार पाणीवाटपाचे नियोजननागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन व्हावेत उपायहद्दवाढ भागातील पाणीप्रश्नावर तातडीने ठोस निर्णयाची गरजठरलेल्या वेळेत पाणी येत असले, तरी दाब अपुराकमी दाबामुळे अनेक घरांपर्यंत पाणी पोहोचत नसल्याची तक्रारजलवाहिन्यांच्या अपुऱ्या क्षमतेसह जुन्या पाइपलाइनमधील गळतीने पाण्याचा दाब कमीवाढलेल्या लोकसंख्येनुसार पाणीवाटपाचे नियोजन नाही..