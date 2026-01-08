Udayanraje Bhosale: माण-खटावचा भाग सुजलाम् सुफलाम् होणार: उदयनराजे भोसले: ‘जिहे-कठापूर’ची विस्तारित निविदा!

सातारा : माण, खटाव, कोरेगावसह सातारा तालुक्यातील १६७ गावांतील ६० हजार ४३७ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठीच्या (कै.) लक्ष्मणराव इनामदार जिहे-कठापूर योजनेच्या विस्तारित कामाच्या निविदा जाहीर झाल्या आहेत. आगामी काळात ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर माण-खटावमध्ये हरितक्रांती होऊन तो भाग सुजलाम् सुफलाम् होईल, याचे समाधान असल्याचे मत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी निवेदनाद्वारे नोंदवले आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .निवेदनात म्हटले आहे, की १९९६ मध्ये कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत असताना माण-खटावच्या पाणीप्रश्नासाठीचे नियोजन जलवाटप लवादानुसार केले. त्यानुसार उरमोडीसह इतर लहान धरणे व जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजना उभारण्यात आल्या. जिहे-कठापूर योजनेचा समावेशानंतर प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेत झाला. त्यामुळे केंद्राकडून तीन वेळा या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. यामुळे प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. यामुळे दुष्काळी क्षेत्र ओलिताखाली येऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणार आहे..\rयोजनेच्या कामासाठी केंद्रीय जलमंत्री सी. आर. पाटील, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांची वेळोवेळी मदत झाली आहे. योजनेंतर्गत ११ उपसा सिंचन योजना, तीन बॅरेज, चार गुरुत्वीय नलिका, येरळा आणि माण नदीवर ३२ कोल्हापूर टाइप बंधारे, वर्धनगड आणि आंधळी बोगदा या कामांचा समावेश आहे..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.यातील अनेक कामे पूर्ण झाली असून, काही कामे प्रगतिपथावर आहेत. ही सर्व कामे २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, त्यासाठीच्या तांत्रिक बाबींना सुरुवात झाल्याने दुष्काळी भागात हरितक्रांती होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही उदयनराजेंनी निवेदनात नमूद केला आहे. केंद्राने जिल्ह्यास प्रेमापोटी तसेच आमच्या शब्दाखातर नेहमीच भरभरून निधी दिल्याचे नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.