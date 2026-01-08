सातारा

Udayanraje Bhosale: माण-खटावचा भाग सुजलाम् सुफलाम् होणार: उदयनराजे भोसले: ‘जिहे-कठापूर’ची विस्तारित निविदा!

Maan Khatav Agriculture Development plan: माण-खटावमध्ये हरितक्रांतीची नांदी: जिहे-कठापूर योजनेच्या विस्तारित कामांची निविदा जाहीर
सातारा : माण, खटाव, कोरेगावसह सातारा तालुक्‍यातील १६७ गावांतील ६० हजार ४३७ हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली आणण्‍यासाठीच्‍या (कै.) लक्ष्‍मणराव इनामदार जिहे-कठापूर योजनेच्‍या विस्तारित कामाच्‍या निविदा जाहीर झाल्‍या आहेत. आगामी काळात ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्‍यानंतर माण-खटावमध्‍ये हरितक्रांती होऊन तो भाग सुजलाम् सुफलाम् होईल, याचे समाधान असल्‍याचे मत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी निवेदनाद्वारे नोंदवले आहे.

