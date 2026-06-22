Mahabaleshwar Rescue Operation : आंबेनळी घाटात लघुशंकेसाठी थांबणं बेतलं जीवावर; तोल जाऊन थेट 200 फूट खोल दरीत कोसळला युवक, ट्रेकर्सनी कसं वाचवलं?

महाबळेश्वर (सातारा) : आंबेनळी घाटातील मेटतळे धबधब्याजवळ सुमारे २०० फूट खोल दरीत कोसळलेल्या युवकाला प्रतापगड सर्च ॲण्ड रेस्क्यू टीम, महाबळेश्वर ट्रेकर्स आणि महाबळेश्वर पोलिसांच्या संयुक्त बचाव मोहिमेद्वारे सुखरूप बाहेर काढण्यात यश (Mahabaleshwar rescue operation latest news) आले. पाऊस, अंधार आणि अतिशय निसरडा परिसर अशा प्रतिकूल परिस्थितीत राबविण्यात आलेल्या या धाडसी मोहिमेतून युवकाला अक्षरशः नवजीवन मिळाले..मिळालेल्या माहितीनुसार, हॉटेलमध्ये कामासाठी येत असलेला एक युवक शनिवारी रात्री आंबेनळी घाटातील मेटतळे धबधब्याजवळ लघुशंकेसाठी थांबला होता. यावेळी त्याचा तोल जाऊन तो अंदाजे २०० फूट खोल दरीत कोसळला. हा प्रकार काही नागरिकांच्या लक्षात येताच त्यांनी तातडीने प्रतापगड सर्च ॲण्ड रेस्क्यू टीमशी संपर्क साधला..Pune Bengaluru Highway : पुणे-कोल्हापूर प्रवास आता अधिक सुसाट! महामार्गावरील नवा उड्डाणपूल 'या' वाहनांसाठी खुला; 30 जूननंतर मोठा बदल होणार.घटनेची माहिती मिळताच बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. परिसराची पाहणी करून महाबळेश्वर पोलिसांना माहिती देण्यात आली आणि तत्काळ रोप रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू करण्यात आले. रात्री सुमारे ११ वाजता बचावकार्य सुरू झाले. रोपच्या साहाय्याने पथकातील सदस्य दरीत उतरले आणि युवकाचा शोध सुरू केला. काही वेळातच तो जखमी अवस्थेत आढळून आला. दरम्यान, महाबळेश्वर ट्रेकर्सचे सदस्यही मदतीसाठी घटनास्थळी पोहोचले..तब्बल अडीच तासांच्या प्रयत्नांनंतर रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास युवकाला मुख्य रस्त्यावर आणण्यात यश मिळविले. त्यानंतर युवकाला महाबळेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुदैवाने तो शुद्धीवर असून, त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते. या मोहिमेत प्रतापगड सर्च ॲण्ड रेस्क्यू टीमचे अनिकेत वागदरे, अजित जाधव, ऋषिकेश जाधव, आशिष बिरामणे, संकेत सावंत, मुन्ना उतेकर, अवी उतेकर, आदेश मोरे, निखिल सावंत, अभी सपकाळ, रूपचंद मंडल, गणेश वागदरे आणि विक्रांत जाधव यांनी सहभाग घेतला, तसेच महाबळेश्वर ट्रेकर्सचे सोमनाथ वागदरे, सुजित कोळी, दीपक ओंबळे आणि श्रीकांत नावीलकर यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. महाबळेश्वर पोलिसांनीही मोहिमेसाठी आवश्यक सहकार्य केले..Kolhapur MIDC Updates : टाकळीत 'एमआयडीसी'साठी 47.63 हेक्टर गायरान देणार; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य, काय आहे सरकारचा प्लॅन?.पथकांच्या तत्परतेचे कौतुकआंबेनळी घाट हा खोल दऱ्या, तीव्र वळणे आणि घनदाट जंगलासाठी ओळखला जातो. विशेषतः पावसाळ्यात येथे अपघातांचा धोका अधिक असतो. अशा परिस्थितीत बचाव पथकांनी दाखविलेली तत्परता, धाडस आणि समन्वय यामुळे एक मोठी दुर्घटना टळली. या यशस्वी मोहिमेबद्दल सर्व स्तरांतून बचाव पथकांचे कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.