Mahabaleshwar News: लोकसहभागातून सुटेल मानव- वन्यजीव संघर्ष; महाबळेश्वर तालुक्यातील १०५ गावांची बैठ, वन विभागासोबत चर्चा

महाबळेश्वर: बिबट्या, रानडुकरे, रानगवा आदी प्राण्यांचा लोकवस्ती वावर वाढला असून, मानवी हल्ल्याचे प्रमाण वाढले आहे. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात अनेकांचा मृत्यू झाला, तर शेकडो जनावरांचा फडशा पाडला आहे. भविष्यात वन्यजीव व मानवी संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभागाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी महाबळेश्वर तालुक्यातील १०५ गावांतील लोकांनी वनअधिकारी यांच्या समवेत बहुचर्चित बैठकीत केली. या बैठकीला उपवन संरक्षक अधिकारी अमोल सातपुते, वनक्षेत्रपाल महादेव मोहिते, वनपरिमंडल अधिकारी सुनील लांडगे, संजय संकपाळ, संजय गायकवाड, गणेश उतेकर, संतोष कदम, सुभाष सोंडकर, प्रकाश गुरुजी, संजय देसाई, समीर चव्हाण, डी. के. जाधव, घनश्याम सकपाळ, धोंडीबा महाराज, कोंडिबा महाराज, हरिभाऊ सकपाळ, धोंडीबा धनवडे, चंदू गुरुजी, भाऊ मोरे आदी उपस्थित होते.. या बैठकीत वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या व जखमी झालेल्या शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत देण्यात आली आणि उर्वरित रक्कम त्वरित अदा केली जाईल. शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पिकाची तत्काळ पाहणी पंचनामा करून तातडीने मदत दिली जाईल. फॉरेस्टमधून येण्या जाण्याचा रस्ता, शेताची वाट रस्ता, वीज खांब व इंटरनेट केबल याची अडवणूक केली जाणार नाही. शेती संरक्षण व्हावे, यासाठी शेती कुंपण योजनेची माहिती द्यावी व त्या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. वन व्यवस्थापन समिती स्थापन करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. शेती संरक्षणसाठी फायरगन हत्यारे प्राणी हत्या न करता वापरण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल. वन विभागाची जागा आहे त्याच्या हद्दी पक्क्या करून घेतल्या जातील व वनविभाग प्रलंबित खटले निकाली काढले जातील. वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील वारसांना नोकरी देण्याविषयी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा, वन सदृशच्या नावाखाली खासगी जमिनी वनविभाग घेणार नाही, मालकीच्या जमिनीतून झाडे घरासाठी किंवा अन्य कामासाठी वृक्ष तोड केली, तर कारवाई केली जाणे नाही आदी मुद्द्यांवर अधिकाऱ्यांनी आश्वस्त केल्याने समाजबांधवांनी समाधान व्यक्त केले.