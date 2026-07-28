सातारा

Mahabaleshwar Kelghar Ghat : केळघर घाटातील काळाकडा येथे दरड हटली, जेसीबी बाहेर; भूस्खलनाचा धोका कायम, रस्ता सर्व वाहतुकीसाठी बंद

केळघर घाटातील काळाकडा परिसरात दरड हटवून जेसीबी बाहेर काढला; मात्र सततच्या पावसामुळे भूस्खलनाचा धोका कायम, सर्व प्रकारची वाहतूक तात्पुरती बंद
Kelghar Ghat Landslide

Kelghar Ghat Landslide

Sakal

संदीप गाडवे
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केळघर : महाबळेश्वर - सातारा - धामणेर-विटा या राज्यमार्गावरील केळघर घाटातील काळाकडा येथे काल ( सोमवार ) सायंकाळी पडलेली दरड हटविण्यास व त्यामध्ये अडकलेला जेसीबी बाहेर काढण्यास प्रशासनाला आज (मंगळवार ) दुपारी १२ : ३० वाजता यश आले असले तरी यापरिसरात अद्याप भूस्खलन होण्याचा धोका आहे . त्यामुळे बांधकाम विभागाने हा रस्ता सर्वप्रकारच्या वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे . वाहनचालकांनी मेढा - मालदेव मंदिर - मार्ली - भिलार - मार्गे महाबळेश्वर तसेच मेढा - कुसुंबी - सह्याद्री नगर - मोळेश्वर - माचुतर या मार्गाचा अवलंब करावा असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता दिनेश पवार यांनी केले आहे.

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